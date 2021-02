Jeep Wrangler Electric auf Moab Easter Jeep Safari Dreck am Stecker – der Wrangler wird zum Stromer

Jeep wird einen rein elektrisch angetriebenen Wrangler vorstellen. Premiere ist an Ostern auf der Moab Easter Jeep Safari, dem größten Jeep-Treffen der Welt.

Heimlich, still und leise hat Jeep in den USA einen rein elektrisch angetriebenen Jeep Wrangler angekündigt. Auf einer Unterseite des Markenauftritts findet sich die Ankündigung für ein "All-Electric Wrangler BEV Concept". Vorgestellt werden soll der Elektro-Jeep auf der Moab Easter Jeep Safari, dem weltweit größen Jeep-Treffen im US-Bundesstaat Utah.

Jeep Wrangler Electric Concept

Vorangegangen war die unerwartete Mitteilung der Veranstalter am 4. Februar, dass die Easter Jeep Safari 2021 nun doch stattfinden wird, ursprünglich war das riesige Markentreffen Corona-bedingt abgesagt worden. Das Jeep-Treffen in der spektakulären Felslandschaft am Colorado River ist für die Marke ein enorm wichtiges Event, seit vielen Jahren werden dort außergewöhnliche und spektakuläre Concept-Cars präsentiert.

Der Jeep Wrangler spielt dabei meist die Hauptrolle, auch aus technischen Gründen: Mit seiner Konstruktion, der auf einem Leiterrahmen aufgeschraubten Karosserie, eignet er sich besonders für umfangreiche Modifikationen. Das kommt nun auch beim Konzeptauto zum tragen, wie die ersten Teaserbilder verraten.

Jeep Aufbau im Schnittbild: Im Konzeptauto arbeitet weiterhin ein Automatik- und ein Verteilergetriebe.

In einem winzigen Video-Clip gewährt Jeep einen kurzen Einblick in das Concept Car. Dort ist zu erkennen, dass die Akku-Pakete den hinteren Freiraum zwischen den Rahmenträgern besetzen. Noch interessanter jedoch ist der zu erkennende Antriebsstrang des Verbrenner-Wrangler: Automatik- und Verteilergetriebe befinden sich am angestammten Platz, die Achsen werden weiterhin über Kardanwellen angetrieben.

Wahrscheinlich auf Wrangler 4xe-Basis

Folgerichtig ist der Elektromotor anstelle des Verbrenners unter der Haube angebracht, davor gruppiert sich die Leistungselektronik. Dieses Konzept entspricht einem klassischen nachträglichen E-Umbau, wie ihn vor allem kleinere Tuner und Umbaufirmen praktizieren – der elektrische UAZ der tschechischen Firma MWM ist so ein Beispiel. Für die Serienfertigung liefert diese technische Umsetzung Nachteile bei der Effizienz, auch ein komplexes mehrstufiges Getriebewerk ist für solche Anwendungen eher ein Nachteil.

Während Jeep aktuell keinerlei weitere Informationen über Technik und Leistungsdaten des Elektro-Konzepts bekannt gibt, darf man vermuten, dass als Basis des Concept Cars der neue Jeep Wrangler Rubicon 4xe dient, der ja bereits die passende Lade- und Batterietechnik für rund 50 Kilometer elektrische Fahrt mitbringt. Für ein Konzeptauto, das nur ein bisschen vor den Kameras herumrollen muss, völlig ausreichend.

Jeep reagiert mit dem Konzeptauto auch auf den wachsenden Wettbewerb. Vor allem der von General Motors angekündigte vollelektrische Hummer wird mit einem Elektro-Jeep in Konkurrenz treten.

Teaser-Video Jeep Wrangler Electric

Jeep nutzt die Präsentation des elektrischen Wrangler auch noch für einige weitere Ankündigungen. So wird nun offiziell die bereits erwartete Plug-in-Hybrid-Version des neuen Jeep Grand Cherokee bestätigt, mit welcher der Luxus-Geländewagen ab dem kommenden Jahr auch in Europa durchstarten soll.

Außerdem plant Jeep offenbar die Einrichtung solarbetriebener Ladestationen für Elektroautos. Diese sollen an wichtigen Offroadstrecken in den USA aufgebaut werden, darunter beispielsweise der Rubicon Trail oder eben auch in Moab/Utah. Sehr wahrscheinlich wird man die erste derartige Ladestation dort zur Easter Jeep Safari sehen können.

Umfrage 2411 Mal abgestimmt Geländewagen mit Elektroantrieb – was halten Sie davon? Nichts, offroad bestimmt nicht so zuverlässig wie ein Verbrenner Klasse, massig Drehmoment und flüsterleise durch den Wald mehr lesen

Fazit

Das angekündigte Concept Car eines rein elektrisch angetriebenen Jeep Wrangler dürfte eher ein Fingerzeig als die Ankündigung eines konkreten Produkts in naher Zukunft sein. Für einen effizienten, reichweitenstarken Elektroantrieb ist die im Schnittbild gezeigte Technik nicht besonders gut geeignet. Technisch wie wirtschaftlich sinnvoller wäre sicher die Nutzung einer E-Plattform aus dem neuen Konzernverbund mit einer Karosserie im Wrangler-Look. Zuletzt hatte Jeep im Jahr 2009 einen elektrisch angetriebenen Wrangler als Concept Car vorgestellt, doch das Projekt verschwand nach dem Zusammenschluss mit Fiat zum FCA-Konzern in den Schubladen. Vielleicht ist ja jetzt nach dem neuerlichen Wandel zum Stellantis-Konzern die Zeit gekommen.