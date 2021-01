Erlkönig Bentley Bentayga LWB XL-Zuschlag für die Fondpassagiere

Der Bentley Bentayga ist mit einer Länge von 5,14 Meter ein durchaus stattliches Stück Automobil und bietet seinen bis zu fünf Passagieren üppige Platzverhältnisse. Die scheinen aber nicht allen Kunden zu genügen, wie ein jetzt erwischter Erlkönig mit deutlich gestrecktem Radstand zeigt.

Bislang hat Bentley zugeschaut, wie Umbauer Kundenwünsche nach mehr Platz im Fond befriedigen. Jetzt scheint damit Schluss zu sein. Bereits 2016 hatte der damalige Bentley-Chef Wolfgang Dürheimer angesichts des Erfolgs des langen Mulsanne erklärt, es sei ein Leichtes, auch andere Modelle mit langem Radstand anzubieten. Und da der Bentayga rund 45 Prozent des Gesamtumsatzes der Briten ausmacht, ist es naheliegend, dass auch er Stretch-Potenzial besitzt.

Für ausgewählte Märkte rund 20 cm mehr

Stefan Baldauf Der Längenzuschlag geht voll an die Fondpassagiere.

Bentley dürfte mit den langen Bentayga vor allem auf Märkte im Mittleren Osten und China zielen. Europäischen Kunden bleibt der Bentayga LWB vermutlich vorenthalten – wie schon die W12-Variante des Bentayga Facelifts. Offensichtlich wird der verlängerte Radstand am erwischten Erlkönig durch die deutlich verlängerten hinteren Türen. Rund 20 Zentimeter dürfte der Abstand zwischen den Achsen wachsen. Das Plus an Raum wird voll den Fondpassagieren zugeschlagen.

Unter Berücksichtigung der anvisierten Märkte ist der W12-Motor für den langen Bentayga gesetzt, aber auch der V8 wird seine Chance erhalten.

Fazit

Der Bentayga ist das Erfolgsmodell von Bentley. Und offensichtlich wünschen sich die Kunden eine Langversion davon. Die Briten reagieren und bauen, was der Markt verlangt.