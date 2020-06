Erlkönig BMW M5 CS (2021) Power-Limo bekommt Hardcore-Ableger

BMW ist mit den Absatzzahlen der aktuellen M5-Generation sehr zufrieden. Kein Wunder, schließlich verkauft sich die inzwischen mit dem eigenen Werks-Code F90 versehene Power-Limousine besser als der Vorgänger auf F10-Basis. Folgerichtig ist ebenso der Schluss, den die M GmbH aus diesem Erfolg zieht: Sie stellt dem M5 samt dessen Competition-Ableger nach dem Facelift der gesamten Baureihe eine Hardcore-Version zur Seite: den M5 CS.

Profilierte Spoiler am M5 CS

Dieser präsentiert selbstverständlich jene optischen Neuerungen, die auch die modellgepflegten Brüder auszeichnet: Die größere, in Schwarz getauchte Doppelniere zieht sich tiefer nach unten, ist etwas breiter als zuvor und wirkt mit versetzt angeordneten Streben dreidimensional. Auch die Scheinwerfer und Rückleuchten zeigen sich anders gestaltet; letztere mit schwarzer Umrandung. Die Schürzen, Schweller und Spiegel weisen die M-typische Formgebung auf, die Spoilerlippen an der Frontschürze und auf dem Kofferraumdeckel sind profiliert. Auffällig sind noch die Plastik-Leisten im oberen Bereich der hinteren Radläufe, die wir bereits vom M8 Gran Coupé kennen. Sie sind nicht schön, müssen aus zulassungsrechtlichen Gründen aber sein.

Stefan Baldauf Aus dieser Perspektive ist klar die stark profilierte Spoilerlippe auf dem Heckdeckel zu sehen.

Doch die Optik ist das Eine bei einem CS-Modell der M GmbH. Die Frage ist: Was ändert sich technisch? Die Details liegen noch im Unklaren, aber die CS-Varianten des M2 und M4 geben die Richtung vor. Es dürfte demnach eine moderate Leistungssteigerung im Bereich zwischen 20 und 40 PS im Vergleich zur Competition-Version geben, wodurch der 4,4-Liter-Biturbo-V8 auf ungefähr 650 bis 660 PS erstarkt.

Nachgeschärft in vielen Belangen

Hinzu kommen Änderungen am Fahrwerk, welche die leistungsstarke Limousine noch ein Stück dynamisieren. Zusätzlich dürften die Ingenieure die Elektronik des hecklastig ausgelegten und auf Knopfdruck entkoppelbaren Allradantriebs nachschärfen. Auch das aktive M Sperrdifferenzial an der Hinterachse dürfte ambitionierter zu Werke gehen. Zudem erwarten wir unter den Fahrmodi den Track Mode, über den der M8 bereits verfügt. Die nicht gerade blickdichten Felgen des Erlkönigs geben obendrein den Blick auf die Karbon-Keramik-Bremsanlage mit goldfarbenen Sätteln frei, die möglicherweise sogar aufpreisfrei an Bord ist.

23 Bilder Bilder: Erlkönig BMW M5 CS (2021) zum Artikel zur Startseite Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf Stefan Baldauf 1/23

Auch in den Innenraum ziehen die Neuerungen des modellgepflegten 5ers ein. Heißt: Auf dem größeren Infotainment-Display läuft erstmals auch Android Auto. Für die M-spezifischen Änderungen dürfte der M8 Pate stehen. Und der verfügt über ein neues Tasten-Set, mit dem direkt auf das Fahrverhalten Einfluss genommen werden kann.

Die Markteinführung des neuen BMW M5 CS erwarten wir relativ früh im Jahr 2021. Und die Preise? In Anbetracht der Tatsache, dass der M5 Competition des Vor-Facelift-Modells bereits 128.900 Euro kostet, dürfte unter 150.000 Euro wenig gehen.

Umfrage 15 Mal abgestimmt Braucht die M5-Baureihe wirklich eine CS-Variante? Na klar. Auch in der oberen Mittelklasse geht immer noch ein wenig mehr. Eigentlich nicht. Die Normal- und Competition-Version sind heftig genug. mehr lesen

Fazit

Wie zuvor schon beim M2 und M4 – ach was: wie eigentlich schon immer – fächert die BMW M GmbH ihr Angebot beim M5 nach dem Facelift weiter auf. Neben dem Standard-M5 und der Competition-Variante gibt es künftig auch eine CS-Version mit schärferer Optik und Technik sowie wohl auch mehr Motorleistung.