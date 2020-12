Erlkönig BMW X4 M (2021) Neue Optik für das Power-SUV-Coupé

BMW verpasst dem X4 M eine erste optische Überarbeitung, auch wenn die neue Generation erst seit Herbst 2019 am Start ist. Die Brüder X3, X3 M und X4 werden 2021 ebenfalls überarbeitet.

Schon die Tarnung zeigt, wohin die Reise bei der Überarbeitung des Top-Modells geht. An der Front modifizieren die Bayern die Schürze mit veränderten Lufteinlässen, die Scheinwerfer erhalten eine neue Lichtsignatur und der Grill wird angepasst. Allerdings fällt die Niere nicht ganz so expressiv aus, wie bei BMW M3 oder M4. Stattdessen verbreitert BMW den Grill ein wenig und verpasst dem Rahmen einen Chromrand.

Bis zu 510-Alt-PS im neuen X4 M

Auch am Heck legt BMW Hand an den X4 M. Die Schürze gestalten sie aggressiver, die Auspuffendrohre erhalten eine neue Optik und die Leuchten ein neues Innendesign. Dazu gibt es noch große Räder in neuem Styling und eine vergrößerte Bremsanlage sowie ein Sportfahrwerk, dass das Top-Modell auch etwas niedriger erscheinen lässt. Hingucker sind die aerodynamisch ausgelegten Rückspiegel.

Im Innenraum wartet auf die Kunden ein neues Infotainmentsystem mit einem größeren Touchscreen in der Mittelkonsole. Außerdem zeigt sich der Schaltknauf sowie der i-Drive-Controller in einem neuen Look. Klar, das digitale Cockpit darf auch nicht fehlen.

Erst im Herbst 2019 hatte BMW das aktuelle Modelle (F98) gezeigt, daher dürfte es auf der Technikseite kaum Änderungen geben. An Bord der Dreiliter-Twinturbo-Reihensechszylinder mit 480 PS – in der Competition-Version leistet das Aggregat dann 510 PS.

Fazit

BMW verpasst seinen kompakten X-Modellen eine Auffrischung. Dabei ist es egal, ob eine Modell wie der BMW X4 M erst seit Herbst 2019 auf dem Markt ist. Entsprechend ändert es sich beim SUV-Coupé technisch wenig. Ein wenig Optik-Chichi, ein wenig Innenraum-Änderungen, fertig ist die Auffrischung.