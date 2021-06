Erlkönig BMW X7 SUV-Flaggschiff bekommt 2022 ein Facelift

Gefühlt ist der BMW X7 eben erst auf unsere Straßen gerollt, effektiv ist er schon seit Frühjahr 2019 auf dem Markt. Unser Erlkönig-Jäger hat jetzt einen ersten Prototypen abgeschossen, der andeutet, wohin die Reise bei der Modellpflege zur Mitte des Modellzyklus beim Luxus-SUV geht.

Neues Gesicht für den X7

Stefan Baldauf BMW spendiert dem X7 zur Modellpflege einen neuen Grill und neue Scheinwerfer.

Wie die Tarnung am Erlkönig vorgibt, sind Änderungen an der Front sowie am Heck zu erwarten. Der erwischte Prototyp, der sich noch in einer ganz frühen Entwicklungsphase befinden dürfte, zeigt noch nicht viele Details; er lässt aber erahnen, was kommt. Unter der Folie an der Front zeichnet sich ein abermals gewachsener Kühlergrill ab. Die Scheinwerfer setzen tiefer an und erhalten einen neuen Zuschnitt. Auch die Haube könnte geringfügig modifiziert werden. Natürlich werden wie üblich auch die Lufteinlässe in der Schürze neu gestaltet. Insgesamt gibt hier der neue 7er die Richtung vor.

In der Heckansicht sind neue Grafiken für die Rückleuchten sowie ebenfalls eine modifizierte Schürze zu erwarten. Was die Technik angeht, gibt es noch keine konkreten Erkenntnisse. Denkbar ist eine Plug-in-Hybrid-Version. Die Verbrenner dürften in Sachen Verbrauch und Emission weiter optimiert werden. Beim Infotainment erhält der X7 die aktuellste Variante.

Seine Premiere dürfte der überarbeitete BMW X7 irgendwann im Jahresverlauf 2022 feiern, um dann zum Modelljahr 2023 auf den Markt zu kommen.