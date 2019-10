Genesis GV70 (2021) Kompakt-SUV als X3-Konkurrent

Insgesamt sechs neue Modelle will Genesis bis 2021 in seinem Portfolio haben. Die Limousinen G90, G80 und G70 sind bereits präsentiert. Es fehlen noch der große SUV GV80 als BMW X5-Konkurrent sowie der nun erwischte Kompakt-SUV GV70. Als letztes Modell planen die Koreaner ein Luxus-Sportcoupé auf Basis des G70, das sich an die kürzlich präsentierte Studie „Mint“ anlehnt.

GV70 orientiert sich am GV80

Ebenfalls auf der G70-Basis baut der Genesis GV70 auf. Der SUV orientiert sich optisch an der Studie GV80. Er erscheint bereits als Erlkönig mit einem coupéhaften Dachverlauf, zurückversetzter Fahrgastzelle und einem rundlichen Heck mit tief in die Kotflügel gezogenen schmalen Leuchten. Zwei starke Sicken und kräftig ausgestellte Radhäuser prägen die Seitenansicht. Auffällig am Heck: Die aufrecht stehenden rechteckigen Auspuffendrohre.

Top-Motor ist ein V6

Aus ihnen entweicht das Abgas des 2,0 Liter großen Vierzylinders mit 252 PS und 353 Nm Drehmoment. Die Top-Version darf die Verbrennungsrückstände eines 365 PS starken Twinturbo-V6 auspuffen – ihm stehen 510 Nm zur Verfügung. Auch eine Dieselmotorisierung dürfte in den Genesis GV70 Einzug halten. Noch mit Fragezeichen versehen ist die Kraftübertragung. Hier könnte die Sechsgang-Automatik aus dem G70 eingesetzt werden. Ebenso fraglich ist, ob der GV70 mit nur mit Allrad oder auch in einer Heckantriebs-Version an den Start geht.

Fazit

Der nächste Baustein des neuen Genesis-Produktportfolios ist in der Mache. Mit dem GV70 zielen die Koreaner auf die deutsche Konkurrenz und dürften sich aber auch intern Kunden streitig machen. Ein großes Manko dürfte sein, dass der SUV – derzeit das Hassobjekt Nummer eins in der Klimadiskussion – komplett ohne eine Form der Elektrifizierung an den Start geht.