Ineos Grenadier Quartermaster Pick-up Neuer Pick-up feiert im Juli Premiere

Noch in diesem Jahr bringt Ineos einen Pick-up der Grenadier-Baureihe. Jetzt stehen das Premierendatum und auch der Name fest. Wir haben alle Infos.

Dass Ineos den neuen Geländewagen Grenadier auch in einer Pick-up Variante bringen wird, war kein Geheimnis. Bereits bei der Vorankündigung der Modelle im Sommer 2020 hatte die Firma freimütig computergenerierte Bilder einer solchen Version veröffentlicht. Es passt auch dazu, dass der Grenadier auf den Pfaden des klassischen Land Rover Defender wandelt, bei dem es neben den Standard-Varianten auch einen verlängerten Pick-up gab, den Defender 130.

Bei Testfahrten im hohen Norden hatte unser Erlkönig-Fotograf bereits im Frühjahr 2023 die Serienversion des neuen Ineos Grenadier Pick-up erwischt. Unser Dank geht dabei auch an Ineos selbst. Denn dort hielt man schon bei den Tests der Vorserienmodelle des Standard-Grenadier nichts von den üblichen Tarnfolie-Spielchen der Autoindustrie und gewährte damit bereits früh einen Ausblick auf das finale Design. Nun hat Ineos das Ganze offiziell bestätigt und dem Kind einen Namen gegeben: Am 13. Juli feiert der Grenadier Quartermaster Pick-up beim Goodwood Festival of Speed Premiere. Anschauen können wir ihn aber dank der Erlkönig-Bilder bereits jetzt.

Längerer Radstand, größere Türen

Klar erkennbar ist der verlängerte Radstand. Während der Hinterachs-Radausschnitt beim Grenadier Station Wagon bis in die hinteren Türausschnitte reicht, liegt er beim Quartermaster Pick-up deutlich dahinter. Gemeinsam mit dem stark verlängerten hinteren Überhang dürfte die Ladefläche damit mindestens auf die klassenüblichen 1,5 Meter Länge wachsen. Gleichzeitig dürfte diese veränderte Karosserielinie dafür sorgen, dass man beim Grenadier Quartermaster Pick-up sogar bequemer in die zweite Reihe einsteigen kann als beim Station Wagon, weil der Türausschnitt größer ist.

Im Gegensatz zum ersten Designentwurf aus 2020 zeigt sich der Grenadier Quartermaster Pick-up mit einer konventionellen Heckklappe mit Einbuchtung, die ursprünglich skizzierte herausgewölbte Form ist zumindest beim Erlkönig nicht vorhanden. Das Reserverad trägt der Erlkönig und wohl auch das Serienmodell stehend seitlich auf der Ladefläche. Um es wie bei den japanischen Midsize-Pick-up unter der Ladefläche aufzuhängen, fehlt wegen der voluminösen Abgasanlage der Platz. Für Anwender, die möglichst viel Platz auf der Pritsche brauchen, könnte das ein Manko sein.

Mit BMW-Sechszylindern

Der Grenadier Quartermaster Pick-up wird die beiden Maschinen des Station Wagon als Antrieb erhalten. Die von BMW gestellten Dreiliter-Sechszylinder leisten als Diesel 249 und als Benziner 286 PS. Die Achtgang-Automatik ist serienmäßig. Unverändert wird es auch im Cockpit mit der außergewöhnlichen Flugzeug-Optik zugehen, das der Grenadier Quartermaster Pick-up komplett vom Station Wagon übernimmt.

Preislich ist eine Vorhersage noch schwierig. Möglicherweise wird sich der Pick-up zwischen dem fünfsitzigen Station Wagon und dem fünfsitzigen Utility Wagon einsortieren, was einen Basispreis von rund 70.000 Euro bedeuten könnte.

Fazit

Daran könnten sich die anderen Autohersteller gerne ein Beispiel nehmen: Ineos schickt die Vorserienfahrzeuge fast schon traditionell völlig ungetarnt auf die Teststrecken und erlaubt uns damit bereits einen sehr frühen Ausblick auf kommende Modelle. Der erwischte Grenadier Pick-up unterscheidet sich in einigen Details von der 2020 als Computergrafik präsentierten Form. Mit seinem verlängerten Radstand und der langen Ladefläche wird er beim Nutzwert gut punkten können. Am 13. Juli 2023 feiert der auf den Namen Quartermaster getaufte Pick-up Premiere auf dem Goodwood Festival of Speed.