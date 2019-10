Erlkönig McLaren 620R (2020) Superexklusiver Straßenrenner erwischt

McLaren testet derzeit einen GT4 mit Straßenzulassung auf Basis des 600LT. Der McLaren 620R wurde nun von unserem Erlkönig-Jäger abgeschossen und soll 2020 in einer streng limitierten Auflage auf den Markt kommen.

Wie Insider berichten, soll nur ein erlauchter Kundenkreis auf Einladung das Modell kaufen können. Es wird deutlich mehr als der 600LT mit seinen mindestens 230.000 Euro kosten.

McLaren McLaren 570S mit Highdownforce-Kit von MSO.

Leichtbau, Sportfahrwerk, 620 PS

Optisch orientiert sich der McLaren 620R an dem ebenfalls limitierten McLaren 570S von MSO. Ein Lufteinlass-Schacht auf dem Dach sowie der riesige feststehende Spoiler zeichnen den nun abgeschossenen Prototypen aus. Die Fronthaube kommt mit zwei großen Lufteinlässen daher, die Schürze ist aggressiv gezeichnet. An den Seiten verbaut McLaren ebenfalls große Lufteinlässe für den Mittelmotor. Am Heck zeichnet sich ein breiter Diffusor ab, der von fast quadratischen Auspuffendrohren flankiert wird. Der McLaren 620R steht auf Leichtmetallfelgen, vermutlich aus Magnesium, und erscheint dank eines Sportfahrwerks deutlich tiefer.

Unter der Karosserie arbeitet der gleiche 3,8 Liter große V8-Motor mit zwei Turboladern, wie wir ihn vom McLaren 600LT kennen. Wie die Modellbezeichnung vorwegnimmt, leistet der Achtender 620 statt 600 PS. Im Innenraum dürften die Briten den Straßensportler mit Schalensitzen und Sechspunktgurten sowie Sportlenkrad ausrüsten. Gegebenenfalls fliegen zur Gewichtsoptimierung noch ein paar Komfortausstattungen raus.

Fazit

Für seine finanziell potenten Kunden hat McLaren immer wieder etwas Neues im Portfolio: Nun also eine Kraft-Kur für den 600LT im GT4-Outfit für über 230.000 Euro. So macht man Kunden glücklich und die Kasse voll.