Erlkönig Mercedes S-Klasse Erstes Facelift-Modell gibt sich die Ehre

Seit Ende 2020 ist die S-Klasse der Baureihe 223 auf dem Markt, zur Mitte des Produktzyklus überarbeitet der Autobauer sein Flaggschiff für 2023/2024.

Mercedes S-Klasse mit neuem Tagfahrlicht

Das sehr frühe Entwicklungsmodell zeigt lediglich Tarnung an der Front sowie einen komplett verhüllten Innenraum. Bei den Scheinwerfern zeigt sich nun der obere Tagfahrlichtstreifen in gerader Form, am unteren Rand ist zudem die Tagfahrlichtgrafik zu erkennen. Im Laufe der kommenden Monate dürften weitere – stärker getarnte – S-Klasse-Modelle auf öffentlichen Straßen erprobt werden. Sie zeigen dann stärkere Tarnung an der Front und am Heck, denn Mercedes wird die S-Klasse in diesen Bereichen nachschärfen. So erhalten die Scheinwerfer noch ein neues Innenlayout, der Grill wird angepasst, die Schürze modifiziert. Am Heck passt Mercedes die Leuchtengrafik an und verpasst der Schürze ein frisches Design. Große Eingriffe ins Blech wird es beim Facelift nicht geben.

Sicher erfährt der Innenraum eine deutlichere Überarbeitung. Neue Ausstattungslinien- und -inhalte halten ebenso Einzug wie aktualisierte Infotainment- und Assistenzsysteme. Die Mercedes S-Klasse ist Teil der neuen Mercedes-Strategie. Sie gehört zu den Top-End-Fahrzeugen, in die künftig mehr als 75 Prozent aller Investitionen fließen werden.

S-Klasse erhält Komfortfeatures

Neben der S-Klasse gehören auch die Modelle GLS, G-Klasse sowie EQS und EQS SUV zu den Top-Endern. Auch Maybach und AMG gehören in diese Kategorie, die zudem noch als "Mythos Serie" limitierte und exklusive Fahrzeuge hervorbringen wird. Entsprechend dürfte auch das Facelift der S-Klasse bereits in den Genuss vieler (kostenpflichtiger) Wohlfühl-Features kommen.

Fazit

Mercedes arbeitet schon jetzt am Facelift der erst 2020 eingeführten S-Klasse. Der überarbeitete Luxusliner wird Ende 2023 an den Start gehen und kleinere Optik-Änderungen erhalten. Mehr tut sich unter der Karosserie. Hier dürfte es ein Update für Infotainment- und Komfort-Systeme geben – außerdem noch neue Ausstattungsversionen und -inhalte.