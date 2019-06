Briggs Automotive Company Neuer BAC Mono debütiert in Goodwood

Die Neuauflage des Leichtbau-Sportlers wird beim Festival of Speed enthüllt. Sie soll noch leichter, noch stärker und noch schneller als der Vorgänger sein.

2011 bekam der exklusive Kreis der ultraleichten Straßensportler – namentlich Ariel Atom, KTM X-Bow, Radical SR3 SL und ein paar weitere Modelle – Konkurrenz von einem Neuling: Die gerade einmal zwei Jahre zuvor gegründete Briggs Automotive Company brachte mit dem Mono ihr erstes und bisher einziges Modell auf den Markt. Bis heute verkaufte die kleine Manufaktur aus Liverpool gut 100 Exemplare, was sie im April mit der Auflage einer Sonderserie feierte.

Beeindruckendes Leistungsgewicht

Die Eckdaten des BAC Mono setzten bei dessen Einführung sofort Maßstäbe – und tun dies bis heute. In seiner aktuellen Ausbaustufe verfügt der BAC Mono über einen Cosworth-Reihenvierzylinder-Saugmotor mit 2,5 Litern Hubraum, der 312 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 308 Newtonmetern liefert. Und das bei einem Trockengewicht von 580 Kilogramm, was zu einem Leistungsgewicht von knapp 1,9 kg/PS. Zum Vergleich: Der aktuelle Porsche 911 GT2 RS bietet ein Leistungsgewicht von 2,1 kg/PS, wobei Porsche ein DIN-Leergewicht und BAC nur das Trockengewicht angibt.

Dennoch ist der Porsche eine gute Referenz, schließlich beschleunigt er genauso schnell wie der BAC Mono von Null auf Hundert, nämlich in 2,8 Sekunden. Zwar geht dem Briten deutlich früher die Luft aus (er fährt maximal 274 km/h schnell, der 911 GT2 RS 340), aber die dürften sich angesichts des offenen Karosserie-Layouts des Karbon-Sportlers von der Insel deutlich flotter anfühlen.

„Leichter, stärker und schneller“

Doch nun neigt sich die Zeit der ersten BAC Mono-Serie ihrem Ende. Wie die Firma mit einem Teaser-Video bei Youtube bekanntgibt, wird sie Anfang Juli beim Festival of Speed in Goodwood einen Nachfolger präsentieren. „Wir bringen den Mono auf ein neues Level“, heißt es da. Zu sehen ist eine mit einem Tuch bedeckte Silhouette, die sehr an den bekannten Mono erinnert. Bedeutet, dass der Neuling eine Evolution dessen darstellen dürfte.

Konkrete technische Daten bleibt BAC noch schuldig, aber die Briten kündigen ein Auto an, das „leichter, stärker und schneller“ als der Vorgänger sein wird. Vor allem der Begriff „leichter“ spricht gegen eine Elektrifizierung, über die bereits an manchen Stellen spekuliert wird. Mehr wissen wir Anfang Juli, wenn der neue Karbon-Sportler vielleicht sogar einmal den Berg im Garten des Duke of Richmond hinaufgejagt ist.