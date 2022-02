Fiat Tipo und 500X als Hybrid Mit dezenter Stromunterstützung

Fiat elektrifiziert mit dem Tipo und dem 500X zwei weitere Baureihen. Allerdings erfolgt die Elektrifizierung auf dem niedrigst möglichen Niveau.

Bis zu drei Kilometer rein elektrisch

In beiden Modellen wird der 1,5 Liter große Vierzylinder-Turbobenziner, der es auf 130 PS und 240 Nm bringt, durch einen 15 kW starken Riemen-Starter-Generator unterstützt, der an einem 48-Volt-Netz angedockt ist. Die Kraftübertragung auf die Vorderräder übernimmt ein Automatikgetriebe mit Doppelkupplung und sieben Gängen. Der E-Motor unterstützt den Verbrenner beim Anfahren. Zudem erlaubt er bei niedriger Geschwindigkeit, bis zu etwa drei Kilometer vollelektrisch mit ausgeschaltetem Verbrennungsmotor zu fahren.

Der neue Fiat Tipo Hybrid beschleunigt in 9,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 km/h. Der Fiat 500X Hybrid absolviert diese Disziplin in 9,4 Sekunden. Ebenso wird beim Anfahren im Elektromodus der Verbrenner automatisch gestartet, wenn durch einen kräftigen Drucks aufs Gaspedal stark beschleunigt wird. Beide Modelle verfügen zudem über eine Kriechfunktion, die kurze Vorwärtsbewegungen ohne Druck auf das Gaspedal erlaubt. Sehr praktisch im Stop-and-Go-Verkehr. Auch sind beide Modelle in der Lage, elektrisch vorwärts oder rückwärts einzuparken. Durch Rekuperieren gewinnt das Hybridsystem sowohl beim Bremsen als auch beim Rollen Energie zurück und lädt die Batterie.

Beide Hybrid-Modelle können ab sofort bestellt werden. Der Tipo Hybrid (in der Fotoshow zeigen wir Ihnen die kürzlich eingeführte Facelift-Version) startet bei 28.490 Euro, der 500X Hybrid steht mit wenigstens 28.990 Euro in der Preisliste.

Fazit

Fiat bietet den 500X und den Tipo ab sofort als Mild-Hybrid-Variante an. Ein Riemen-Starter-Generator übernimmt dabei die Elektrifizierung. Bis zu drei Kilometer sind rein elektrisch drin.