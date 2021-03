Fiat Argo SUV & SUV Coupé (2021) Attacke auf VW T-Cross und Nivus

Fiat bringt noch in diesem Jahr den Argo als SUV und später auch als SUV Coupé in Brasilien auf den Markt.

Während der SUV unter dem internen Code 363 bereits im Mai 2021 seine Premiere feiert, kommt das SUV Coupé (Project 373) etwas später an den Start. Aktuell testen die Italiener das Projekt 373 in Skandinavien noch als Erlkönig getarnt.

Argo-SUV auf MP-1-Plattform

Beide Modelle basieren auf der MP-1-Plattform des Argo, den es in Brasilien als fünftüriges Steilheck sowie als Cronos-Limousine gibt. Der SUV erhält wie auf dem ersten Teaser-Video zu sehen ist, eine ähnlich zweigeteilte Front wie der Fiat Toro. Hier liegen die Tagfahrleuchten weit oben und werden von einer Chromspange verbunden, während die Hauptscheinwerfer darunter den Grill flankieren.



Der rund vier Meter lange Argo-SUV ist in Brasilien gegen den VW T-Cross positioniert, das SUV-Coupé hat den Nivus im Visier. Übrigens, auf der Sao Paulo Motor Show hatte Fiat bereits 2018 mit der Studie "Fastback Coupé Crossover Concept" einen Ausblick auf das SUV Coupé gegeben.

Design aus Brasilien

Angetrieben werden Projekt 363 und 373 von einen 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner, der aus dem Tipo bekannt ist und 72 PS leistet. Darüber rangiert ein 1,3-Liter-Turbo mit 100 PS, auch ein 135 PS starker 1,8-Liter-Vierzylinder dürfte wieder am Start sein. Alle Benziner sind mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe oder einer Sechsgang-Automatik gekoppelt und wirken auf die Vorderräder.

Vom Band rollen SUV und SUV Coupé im Fiat-Werk im brasilianischen Betim, in der dort ansässigen Designabteilung sind die Modelle zudem entworfen worden.

Fazit

Fiat will in Südamerika dem VW T-Cross oder dem Nivus nicht das Feld überlassen. Also bauen die Italiener auf Basis des Steilheck-Modells Argo (Platz 7 bei den meist verkauften Modellen in Brasilien 2020) einen B-SUV auf, der auch als SUV-Coupé an den Start geht.