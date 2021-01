Ford F-150 Raptor (2021) Top-Pickup mit neuem Fahrwerk - und 720-PS-V8

Ford hatte im Juni 2020 seinen Bestseller F-150 komplett überarbeitet vorgestellt und brachte den Pickup im Herbst in den USA auf den Markt. Die Top-Version F-150 Raptor ist da nicht mehr weit.

Sie wird am 3. Februar präsentiert und kommt im Laufe des Jahres 2021 in den USA auf den Markt. Unser Erlkönigjäger hat das Modell erstmals erwischt. Der neue Raptor unterscheidet sich natürlich deutlich von seinem zivilen Bruder, den es unter anderem mit unzähligen unterschiedlichen Grill-Versionen gibt. Auf dem ersten Teaserbild ist der Grill mit dem großen "Ford"-Schriftzug zu erkennen, außerdem begrenzen drei LED-Lichtstreifen den massiven Grill.

Ford Der Grill des neuen F-150 Raptor ist auf dem Teaserbild erkennbar.

Keine Blattfedern im Raptor

An der Front gesellt sich noch eine aggressivere Schürze, das Lichtlayout mit den umlaufenden LEDs und den übereinander stehenden Scheinwerfern bleibt erhalten. Für den materialistischen Auftritt sorgen stark ausgestellte Radhäuser in denen sich fette BF Goodrich KO2 All-Terrain Reifen breit machen. Dazu gibt es noch neue Beplankungen rundum sowie größere Trittbretter.

Am Heck verpasst Ford dem F-150 Raptor noch eine neue Heckklappe. Auch unter der Pickupbett gibt es Neues zu entdecken, auch wenn Ford den Bereich der hinteren Radaufhängung versucht zu verdecken. Denn beim Raptor kommen, wie schon beim kleineren Ranger Raptor Schraubenfedern statt Blattfedern zum Einsatz. Sie gehen sicher zu Lasten der Tragfähigleit, erhöhen aber die Dynamik des Pickups – auch im Gelände. Der weitere Vorteil: Die Abgasanlage kann kompakter bauen, deren Abgasrohre verlaufen nicht mehr nach unten, sondern bleiben in der Waagerechten. Dadurch gibt es beim Raptor mehr Bodenfreiheit. Wie beim 2019er-Modell des F-150 Raptor zeigt sich am Erlkönig auch das BDS-Fahrwerk mit den orangefarbenen elektronisch gesteuerten Fox Racing Stoßdämpfern.

V6 und V8

Doch noch wichtiger ist, was unter der Haube passiert. Hier dürfte es den leicht verbesserten 3,5-Liter-Ecoboost-V6Hybrid mit mindestens 490 PS geben, der seine Kraft über eine 10-Gang-Automatik an die Räder gibt. Als weitere Motorisierung gibt es noch den aus dem Shelby GT500 bekannten 5,2-Liter-V8 mit mindestens 720 PS – schließlich hat Pickup-Konkurrent Ram im Rebel TRX einen 6,2-Liter-Hellcat-V8 mit über 712 PS im Angebot.

Umfrage 4453 Mal abgestimmt Einen Ford Raptor mit V8 finde ich... ... grandios, mehr Power! ... überflüssig, ein Hybrid wäre mir lieber mehr lesen

Fazit

Kann sich der F-150 Raptor vom Ram Rebel TRX die Butter vom Brot stehen lassen? Natürlich nicht, deshalb muss die Top-Version mit dem V8 aus dem Mustang Shelby GT500 an den Start gehen ... Dazu verpassen sie dem Raptor auch noch ein dynamisches Fahrwerk.