Ford bastelt an Goodwood-Coup Neue Hardcore-Variante des GT

Ford kündigt für das Goodwood Festival of Speed Neuigkeiten zum GT an. Ein Teaser deutet die Richtung an, und spricht für eine Hardcore-Version des Supersportwagens.

Die große europäische Langstreckenbühne hat der Ford GT inzwischen verlassen. In Le Mans bestritt der Rennwagen mit 3,5 Liter großem V6-Biturbo sein letztes 24h-Rennen. Nach vier Auftritten an der Sarthe lässt Ford das GT-Projekt wie geplant auslaufen. Es begann mit dem Klassensieg 2016 und endete im Juni 2019 mit den Plätzen vier, fünf und sechs in der LMGTE Pro und einer Disqualifikation.

Für die Straßenversion hat Ford bessere Nachrichten. Der US-Hersteller will sie auf dem Goodwood Festival of Speed öffentlich machen, das Anfang Juli stattfindet. Ein Teaserbild zeigt die Richtung. Darauf ist ein Ford GT abgebildet mit Dachschnorchel und einem großen feststehenden Heckspoiler. Zwei Elemente, die dem bisherigen Supersportwagen fehlen – und die für eine Hardcore-Version sprechen. Ford spricht in seiner Ankündigung von einem „ultra-high-performance supercar“.

Großes Ford-Aufgebot in Goodwood

Der US-Hersteller begann die Produktion des GT Ende Dezember 2016, Anfang 2017. Ursprünglich sah der Plan vor, in vier Produktionsjahren je 250 Modelle herzustellen. Inzwischen hat Ford den Bau auf sechs Jahre bis 2022 verlängert. Bis dahin sollen nicht 1.000, sondern 1.350 GT produziert werden.

Der Hardcore-GT dürfte in einer extremen Kleinauflage gebaut werden. Der Dachschnorchel deutet auf erhöhten Kühlbedarf für den Mittelmotor. Was dafür spricht, dass der doppelt aufgeladene 3,5-Liter-V6 deutlich mehr als die bisher 656 PS leisten wird. Manche spekulieren sogar mit einem Hybridantrieb. Da stellt sich die Frage, ob für eine Batterie und einen zusätzlichen E-Motor überhaupt genug Platz wäre. Ohne Weiteres wäre so ein Umbau nicht zu bewerkstelligen.

Der stärkste Ford ist aktuell das Pony Car Shelby GT500 mit 771 PS. Springt der Hardcore-GT über diese Marke? Diese Fragen werden Hermann Salenbach von Ford Performance und Larry Holt, Technikchef von Multimatic in Goodwood beantworten. Multimatic baut das CFK-Monocoque für den Ford GT.

Ford wird in Goodwood nicht nur über sein Leuchtturmprojekt sprechen, sondern auch die 1,86 Kilometer lange Bergstrecke befahren. Unter anderem mit dem neuen Focus ST, dem Shelby GT500, dem Renn-GT aus Le Mans, dem Fiesta WRC aus der Rallye-WM, einem Nascar und dem 1980er Ford Zakspeed Turbo Capri.