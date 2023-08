Und damit soll angeblich noch nicht Schluss sein. Wie das für gewöhnlich gut unterrichtete amerikanische Portal "fordauthority" berichtet, hat der US-Autohersteller ein Mittelmotor-Konzept entwickelt, das als weiterer Mustang-Prototyp in Pebble Beach vorgestellt werden soll. Ausgewählten Kunden soll das Projekt bereits vorab in einer Sneak Preview in Las Vegas vorgestellt worden sein. Das breite Publikum darf vermutlich am 17. August erste Blicke auf das Auto werfen.