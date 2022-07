Ford Mustang Dark Horse Abschied ganz in Schwarz

Die nächste Generation des Ford Mustang steht bereits in den Startlöchern. Das heißt aber nicht, dass Ford für den aktuellen Mustang keinen Finger mehr rührt. Vielmehr rührt Ford aktuell die Zutaten für ein neues Sondermodell an, das den Fans den Abschied von der aktuellen Generation versüßen soll.

Alles schwarz

Die vermutlich finale Sonderedition hört auf den Namen Dark Horse und kommt – klar – ganz in Schwarz daher. Ganz in Schwarz heißt hier ganz in Schwarz – selbst das Mustang-Pony hüllt sich in schwarzen Lack. Zudem zeigen die ersten Teaserbilder ein offensichtlich neues Aeropaket für den Zweitürer.

Ford Der Mustang Dark Horse bekommt offensichtlich ein neues Aeropaket und viel schwarzen Lack.

Angekündigt wurde das Dark Horse-Paket bereits am 1. Juni 2022 über Twitter. Seinerzeit suchte Ford aber noch nach einem passenden Namen für das bis dato Mustang Black Accent Package getaufte Ausstattungspaket. Die Fans waren bis zum 7. Juni 2022 dazu aufgerufen, einen Namen zu finden. Insgesamt sind dabei wohl über 25.000 Vorschläge eingegangen. Am 22. Juni ließ sich Ford dann in den USA und zahlreichen anderen Märkten die Bezeichnung Dark Horse schützen. Ob dieser Name dem Fan-Votum entstammt, ist nicht bekannt.

Fazit

Ford hat sich den Namen Mustang Dark Horse schützen lassen. Der findet sich vermutlich am 2023er Modelljahrgang des Sportwagens an einer Sonderserie zum Ende der aktuellen Modellgeneration wieder. Die besticht vor allem durch ihren komplett schwarzen Auftritt.