Und damit ist bei Ford noch nicht das Ende der Mustang-Fahnenstange erreicht. Wie das amerikanische Portal "fordauthority" berichtete, hat der US-Autohersteller ein Mittelmotor-Konzept entwickelt, das als weiterer Mustang-Prototyp in Pebble Beach vorgestellt werden soll. Ausgewählten Kunden soll das Projekt bereits vorab in einer Sneak Preview in Las Vegas vorgestellt worden sein. Und genau von dieser Preview sind jetzt erste Bilder im Netz aufgetaucht. Verbreitet hat sie User StangMode über seinen Youtube-Kanal.

So viele Mustangvarianten bietet Ford an

So viele Mustangvarianten bietet Ford an

Was als Mittelmotor kolportiert wurde, dürfte in Wahrheit eher ein Front-Mittelmotor-Konzept sein, das den bekannten Coyote-V8 – in welcher Ausbaustufe auch immer – möglicherweise weiter hinter die Vorderachse rückt. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass wie im Rennwagen nur das Getriebe als Transaxle-Konstruktion für eine bessere Gewichtsverteilung an die Hinterachse ausgelagert wird. Dass der Motor immer noch vor den Passagieren sitzt, darauf deutet unter anderem die deutlich perforierte Motorhaube hin. Zudem entspricht die Linienführung des GTD der des bekannten-Frontmotor-Mustang. Auch die weit ausgestellten Radläufe samt Be- und Entlüftungskiemen scheinen direkt vom GT3-Renner zu stammen. Ebenso der große, aufgesetzte Heckflügel. Alle Anbauteile dürften aus CFK gefertigt sein. Dazu gibt es ein voll einstellbares Fahrwerk und neue Leichtbaufelgen mit extrem haftfreudigen Pneus.