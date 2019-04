Ford überarbeitet derzeit kräftig seine Modellpalette und setzt in Zukunft mehr auf SUV und Crossovermodelle. Neben der Rückkehr des größeren Ford Bronco werden die Amerikaner auch eine kleine SUV-Version auf den Markt bringen, die auf dem Ford Focus basiert.

Für die Neusortierung seiner SUV-Modelle hat sich Ford bereits die Namen „Timberline“, „Maverick“ aber auch „Puma“ schützen lassen. Letzteren für ein „allradgetriebenes Fahrzeug und SUV“. Und der Name kommt uns bekannt vor: Ford Puma. Ein gleichnamiges Sportcoupé produzierte Ford von 1997 bis 2001.

Jetzt hat Ford ein erstes Foto sowie erste Infos zum Ford Puma präsentiert. Das Crossovermodell erinnert an den gerade präsentierten Kuga sowie den neuen Focus. Der Puma soll bereits Ende 2019/Anfang 2020 auf den Markt kommen. Der Puma soll aber auch nutzwertig sein. Das flexible Gepäckabteil soll in der Basiskonfiguration 456 Liter Ladevolumen bieten.

Unter der Motorhaube des neuen Ford Puma wird 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie zum Einsatz kommen. Dabei ersetzt ein riemengetriebener Starter-Generator (BISG) die konventionelle Lichtmaschine. Der rekuperiert kinetische Energie, die andernfalls als Reibung an den Bremsen ungenutzt verloren ginge, und speist damit eine luftgekühlte 48 Volt-Lithium-Ionen-Batterie. Der BISG ist in den Nebenaggregate-Strang integriert und unterstützt den 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder bei geringeren Drehzahlen als Elektromotor mit zusätzlichem Drehmoment. Als Leistung für den Mild-Hybrid-Antrieb gibt Ford bis zu 155 PS an.

Produziert wird der neue Ford Puma im Werk Craiova (Rumänien), in das der Hersteller seit 2008 fast 1,5 Milliarden Euro investiert hat.

Der Ford Puma basiert auf einer neuen modularen Frontantriebs-Plattform C2, die für kompakte Modelle bis hin zur Mittelklasse ausgelegt ist. Sie ist vergleichbar mit dem Modularen Querbaukasten (MQB) von Volkswagen und eine von künftig nur noch fünf Plattformen innerhalb des Ford-Konzerns. Die Amerikaner hatten bereits im Rahmen er der „One-Ford“-Strategie die Plattformen von 30 auf neun reduziert.