GMC Hummer EV (2022) SUV-Version debütiert am 3. April

Bereits vor dem Launch des Pickup hatte GM eine SUV-Version des elektrischen Hummer angekündigt, der als Konkurrent zum Rivian R1S positioniert ist. Jetzt verkünden die Amerikaner den offiziellen Premierentermin. Das Tuch fällt am 3. April 2021. Zeitgleich können auch Reservierungen für den Hummer-SUV getätigt werden.

Neue Heckklappe beim Hummer-SUV

GM Erster Blick auf den neuen Hummer SUV.

Der Hummer-SUV teilt sich die Optik mit dem Pick-up, setzt also auf den niedrigen Grill mit dem breiten Hummer-Schriftzug, Unterfahrschutz, kräftig ausgestellte Radkästen, konturierte Motorhaube und eine niedrige Fahrgastzelle. Es bleibt bei der dunkel ausgeführten B-Säule, die ein breites durchgehendes Fensterband suggeriert. Die C-Säule stemmt sich wie beim Pickup gegen die Fahrtrichtung. Ab der C-Säule beginnt dann das SUV-Styling mit einem weiteren niedrigen Fenster und dem verlängerten nahezu waagerecht verlaufenden Dach. Der Heckabschluss dürfte sich dann mit einer neu gestalteten Klappe zeigen, Lichter und Schürzen sind im Styling des Pick-ups gehalten.

Auch in Sachen Antrieb greift der SUV ins Pick-up-Regal, nimmt die Elektroplattform Ultium Drive her und verbaut in der Top-Version drei Elektromotoren (einer vorne, zwei hinten), um einen mehr als 1.000 PS kräftigen Allradantrieb anzubieten. Auch der SUV sollte die 15.600 Newtonmeter Drehmoment (an den Rädern gemessen; kombinierter Wert beider Achsen) bereit stellen. Die 24 zweistöckig gestapelten Batteriemodule arbeiten auf 800-Volt-Basis und können mit 350 Kilowatt geladen werden. So sollen sich in zehn Minuten fast 160 Reichweiten-Kilometer nachladen lassen. Die maximale Reichweite des neuen Hummer EV schätzt GMC auf rund 550 Kilometer.

Hummer-SUV erhält Crab-Modus

Ebenfalls an Bord ist dürfte der Crab-Modus sein, der es erlaubt die vorderen und hinteren Räder diagonal zu stellen, um seitlich fahren zu können. Der Hummer EV-SUV läuft wie der Pickup aus der Factory Zero in Hamtramck (Detroit) vom Band und erhält neben der Top-Version später auch Antriebe mit zwei Motoren und Allrad.

In puncto Innenraum dürfte sich der SUV sicher auch wenig vom Pickup unterscheiden. Ein digitales Cockpit informiert den Fahrer, ein zentraler Touchscreen übernimmt die Infotainmentaufgaben. Eine breite Mittelkonsole trennt Fahrer und Beifahrer. Ob der SUV im Heckbereich eine weitere Sitzreihe anbietet, ist unklar. Platz für Gepäck gibt es auch bei diesem Modell im Front-Kofferraum.

Das Top-Pickup-Modell des Hummer EV startet bei 112.595 für die Edition 1, das Basismodell steht ab 79.995 Dollar in der Preisliste. Wir schätzen, dass der SUV ein paar tausend Dollar teurer ausfällt.

Umfrage Welcher Hummer EV solls sein? 223 Mal abgestimmt Pickup SUV keiner mehr lesen

Fazit

GMC legt vom Hummer EV eine SUV-Version auf, die sich technisch beim Pickup bedient. Damit positioniert sich General Motors direkt gegen die Konkurrenz von Rivian mit seinen beiden Elektro-Modellen.