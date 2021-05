Gordon Murray Project Two Supersportler ohne Staubsauger-Effekt

Mit dem T.50 hat Gordon Murray ein Leuchtturm-Projekt in Sachen Sportwagen auf die Räder gestellt. Der T.50 setzt auf extremen Leichtbau, einen Hochdrehzahl-V12-Saugmotor sowie eine Ground-Effekt-Technik, die den Dreisitzer per "Staubsauger" auf die Fahrbahn drückt.

Kein Staubsauger und kein Hybrid

Gordon Murray Automotive Der von Cosworth entwickelte V12 wird im Project Two ohne Hybrid-Komponenten verbaut.

Neben dem auf 100 Exemplare limitierten T.50 will Murray aber auch einen einfacheren und in der Stückzahl unlimitierten Sportwagen auflegen. Diesen hat er jetzt unter dem Arbeitstitel "Project Two" angekündigt. Der Project Two wird ein reiner Zweisitzer und ebenfalls auf den frei ansaugenden Hochdrehzahl-V12 aus dem T.50 setzen. Die Leistung dürfte allerdings spürbar unter den rund 700 PS des T.50 liegen, weil der Project Two nicht dessen Hybrid-Komponenten im Antrieb erhält. Verzichten muss der Project Two damit nicht nur auf einige PS, er wird auch nicht mit dem Ventilator-System ausgerüstet, das den T.50 an die Fahrbahn saugt. Entsprechend wird der Project Two auf einem komplett neu entwickelten Chassis aufbauen.

Preislich sortiert sich der Project Two deutlich unter dem T.50 ein, der erst ab rund 2,6 Millionen Euro plus Steuern zu haben ist. Billig wird der Project Two dennoch nicht. Murray peilt einen Basispreis von rund einer Millionen Euro an – plus Steuern, versteht sich.

Fazit

Gordon Murray entwickelt unterhalb des T.50 einen weiteren Supersportwagen. Der kommt als Zweisitzer ohne Staubsauger– und Hybridtechnik. Der famose V12-Saugmotor von Cosworth bleibt aber erhalten.