Honda Mean Mower MK2 Rasenmäher fährt 243 km/h schnell

Das kann Honda nicht auf sich sitzen lassen und legte 2018 eine neue Version des Mean Mower auf. Edition (MK) 2 wird von einem Antrieb aus der Honda CBR 1000 RR befeuert und soll für 240 km/h gut sein.

Honda Mean Mower MK2 in 3 Sekunden auf 96 km/h

Honda Jessica Hawkins (li.) fährt den Mean Mower MK2.

Der Vierzylinder-Reihenmotor mit 999 ccm kommt auf 191,8 PS bei 13.000/min. und stellt 114 Nm bereit. Den Spurt von Null auf 60 Meilen pro Stunde (96 km/h) soll der Mean Mower MK2 in unter drei Sekunden schaffen. Über Schaltpaddels am Lenkrad werden die Gänge des Sechsgang-Getriebes sortiert. Hinter dem Volant prangt das Digitaldisplay der Fireblade.

Der Pilot sitzt in einem Sportschalensitz. Den Kontakt zur Wiese stellen 10 Zoll große ATV-Räder her, die mit Slicks bezogen sind. Das Stahlrohrchassis ist ungefedert.

Wie schon beim ersten Modell wurde der Mean Mower MK2 von Honda in Großbritannien in Zusammenarbeit mit dem Rennteam für die Tourenwagenmeisterschaft entwickelt und gebaut. Die Basis stellte ein Aufsitzrasenmäher HF 2622 dar. Allerdings haben die Techniker nur die Motorabdeckung und den Grasfangkorb übernommen. Schließlich muss, so das Reglement, auch ein Top-Speed-Rasenmäher Rasen mähen – in diesem Fall sogar mit einem Carbonschneidewerk, das via E-Motor angetrieben wird.

Honda Mean Mower auf Rekordfahrt

243 km/h erreicht

Jetzt im Juni 2019 war es endlich soweit. Auf dem Lausitzring waren die Rekordfahrten angesetzt. In mehreren Fahrten von Null auf 160 km/h beschleunigte der Mean Mower in gemittelt 6,29 Sekunden – neuer Guinness Weltrekord. Nebenbei wurde auch noch die Höchstgeschwindigkeit des Mean Mowers gemessen. Hier zeigten die Messgräte am Ende des Tages 242,99 km/h als Maximalwert an – ebenfalls neuer Rekord. Im Video sind zu dem Zeiten für den 0-60 mph-Sprint (etwa 96 km/h) von knapp über drei Sekunden abzulesen. Gefahren wurde der Honda-Rasenmäher übrigens von Jessica Hawkins, die sich in Großbritannien durch Erfolge im Kart-Sport und als Stunt-Frau einen Namen gemacht hat.

Honda Mean Mower MK 1mit 109 PS

Honda Mean Mower: Schnellster Rasenmäher der Welt

Der erste Mean Mower basierte auf dem Honda-Aufsitzmäher HF2620, wurde aber für den Rekordeinsatz 2014 reichlich modifiziert. Der 109 PS starke Einliter-V2-Motor stammt aus dem Honda-Motorradprogramm aus der VTR 1000 F. Das Spezial-Chassis wurde aus Stahl gefertigt. Fahrwerk und Reifen stammen von einem Honda ATV.

Die Bremsen und einige andere Komponenten kamen ebenfalls vom Motorrad. Das Sechsganggetriebe wurde per Paddels geschaltet. Mit einem Leergewicht von 140 kg und einem maximalen Drehmoment von 96 Newtonmetern konnte der Honda Mean Mower in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die theoretische Höchstgeschwindigkeit sollte bei über 200 km/h liegen.

So lief der erste Rasenmäher-Rekord

Beim Rekordversuch im spanischen Tarragona 2014 erreichte der Mean Mower MK1 187,6 km/h und übertraf damit den bestehenden Guinness-Weltrekord um mehr als 45 km/h.Die Rekordfahrt fand unter der offiziellen Aufsicht eines Guinness World Records-Rekordrichters auf der Idiada-Teststrecke in Spanien statt. Um das Guinness-Regelwerk zu erfüllen, musste der Honda Mean Mower die 100 Meter lange Messstrecke innerhalb einer Stunde in beiden Richtungen absolvieren. Als Rekordzeit wurde die Durchschnittsgeschwindigkeit aus beiden Läufen ermittelt. Zudem musste der Mean Mower tatsächlich Rasen mähen und wie ein Rasenmäher aussehen. Auch diese beiden Kriterien erfüllte der Honda Mean Mower, der einzig und allein mit der Vorgabe diesen Rekord einzufahren von Honda UK gebaut wurde.