Hyundai Elantra N Kompakte Sportlimousine mit 275 PS

Hyundai baut in den USA die Elentra-Baureihe um ein echtes N-Modell mit vermutlich 275 PS aus. Bislang gab es nur eine N Line-Version der Kompakt-Limousine.

In Europa hat die i30-Familie den Elantra schon lange abgelöst. In den USA erfreut sich die Kompaktlimousine jedoch immer noch großer Beliebtheit. Nach der bereits präsentierten N Line-Variante mit einem 204 PS und 264 Nm starken 1,6-Liter-Turbobenziner unter der Haube folgt jetzt ein echtes N-Modell auf der neuen K3-Plattform.

Aerodynamikpaket für den Elantra N

Die ersten Teaserbilder des Hyundai Elantra N zeigen neu gezeichnete Seitenschweller-Verkleidungen mit N-Logo, einen aufgesetzten Heckspoiler auf dem Kofferraumdeckel sowie eine Heckschürze mit Diffusor-Einsatz und je einem großen Auspuffendrohr rechts und links. In den Radläufen drehen sich 19 Zoll große Leichtmetallräder, die mit Reifen der Dimension 245/55 bestückt sind. Dahinter blitzen die für N-Modelle typischen, rot lackierten Bremssättel der Sportbremsanlage durch.

Hyundai Hinter den 19-Zoll-Felgen steckt eine Sportbremsanlage mit rot lackierten Sätteln.

Zum Antrieb machen die Koreaner noch keine Angaben. Zu erwarten ist aber auch hier der aus den europäischen i30N-Modellen bekannte Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner. Ob der 250 oder gar 275 PS leisten darf, ist noch offen. Beim Getriebe sind eine manuelle Sechsgang-Schaltung oder das bekannte Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe denkbar.

Mehr zum neuen Elantra N will der Autobauer in den kommenden Wochen verraten. Bis dahin zeigen wir Ihnen in der Fotoshow den europäischen i30N.

Fazit

Hyundai bringt mit dem Elantra N ein weiteres N-Modell an den Start. Die sportliche Kompaktlimousine bleibt aber dem US-Markt vorbehalten.