Recht viel mehr geht wohl nicht. Nachdem der Trend beim SUV-Design schon seit geraumer Zeit zur Kante geht, treibt Hyundai diese Entwicklung mit dem neuen Santa Fe auf die Spitze. Erste Bilder des kommenden koreanischen Mittelklasse-SUV zeigen den radikalen Neubeginn bei der Formensprache. Gleichzeitig will Hyundai den Freizeit-Charakter des neuen Modells mehr in den Vordergrund rücken.

Außer der Optik gibt Hyundai noch nichts zum kommenden SUV bekannt, die offizielle Premiere mit technischen Details erfolgt erst im August. An den Bildern lässt sich jedoch auch ohne viel Beschreibung einiges ablesen. Markant sind in erster Linie die Seitenansicht und das Heck. Letzteres ist wie mit dem Fallbeil modelliert und überrascht mit den tief unten platzierten, umlaufenden Leuchtbändern. Bei Front- und Heckleuchten setzt Hyundai auf eine "H"-Signatur aus LED-Einheiten als neues Markenzeichen.

Großes Kombi-Display

Einblicke in den Innenraum gibt uns Hyundai auch schon. Instrumenten- und Multimedia-Display sind zu einer gemeinsamen Einheit zusammengefasst, die bis zur Beifahrerseite reicht. Bei der Ausstattung im Look von offenporigem Holz, Leder und Textil dürfte dem ersten Blick nach viel umweltschonendes Recycling-Material zum Einsatz kommen. Die Bedieninsel oberhalb der Mittelkonsole teilt sich auf in drei Bereiche. Der obere dient zur Mediensteuerung, der mittlere, eine kombinierte Einheit aus Drehreglern und Touch-Display, übernimmt die Klimasteuerung. Unterhalb ist eine Schalterleiste für Fahrprogramme und Assistenzsysteme untergebracht.