Neuer Hyundai Santa Fe (2021) Erste Bilder zeigen gewaltigen SUV

Der Hyundai Santa Fe existiert seit 2018 in der vierten Generation. Nun ist Mitte 2020 und das überarbeitete Modell fährt bereits frei von jeglicher Tarnung durch die Lande. Grund genug, sich die Bilder einmal genauer anzuschauen und das eine oder andere Geheimnis zur Technik zu lüften.

Neues Frontleuchten-Design

Das erste Teaserbild zeigte es schon deutlich – nun die Gewissheit: Die Designer haben sich stark am neuen Hyundai Palisade orientiert, was bedeutet, dass die Tagscheinwerfer-Leiste noch schmaler ausfällt als bisher. Des Weiteren ist diese Leiste durch ein Design-Element mit der unteren Frontscheinwerfereinheit verbunden. Wie der Blick links neben das Lenkrad zeigt, findet sich beim neuen Santa Fe eine Leuchtweitenregulierung an Bord. Soll heißen, es sind Halogenscheinwerfer verbaut. LED-Frontscheinwerfer stehen offensichtlich erst in einer höheren Ausstattungsvariante zur Wahl.

Der neue Hyundai Santa Fe (2021) im Video

Die sonstigen optischen Veränderungen sind beim Facelift auf 19 Zoll großen und bis zu 235 Millimeter breiten Rädern jedoch nicht allzu arg ausgefallen. Bei der Rückansicht fallen zwei durchgehende Lichtleisten auf. Die obere verbindet die beiden Rückleuchteneinheiten. Die untere beherbergt Blinker und Nebelschlussleuchte. Dass die Koreaner keinerlei Probleme mit der Homologation solcher niedrig angebrachten Blinker haben, zeigt das aktuelle Modell – der Gesamtfahrzeughöhe sei Dank.

Im Innenraum fällt sofort die gewaltige Mittelkonsole auf. Sie beherbergt neben der Klimatisierungseinheit die Druckknöpfe für die Getriebe- und Fahrmodi-Einstellungen. Ein Gangwahlhebel ist der Shift-by-Wire-Technolgie gewichen. Wer dennoch gern die Gangwechsel in die Hand nimmt, dem stehen zwei Schaltwippen am Lenkrad parat. In Summe stehen offensichtlich sechs unterschiedliche Fahrmodi zur Wahl. Bedieneinheiten für eine Bergabfahrhilfe, Abstandssensoren und Rückfahrkamera sind ebenfalls auszumachen. Gleiches gilt für die Lenkradheizung, Abstands- und Geschwindigkeitsregelungen und Spurhalteassistenten.

Hyundai Der neue Santa Fe fährt mittlerweile ungetarnt durchs Land.

Über 250 Hybrid-PS sind denkbar

Motorenseitig ist noch nichts bekannt, was natürlich nicht heißt, dass nichts kommt. Und wer bei den neuesten Bildern etwas genauer auf das Heck schaut, liest unter dem Santa Fe-Schriftzug das Wort "hybrid". Gleichzeitig zeigen die Bilder des Cockpits die Schriftzeichen EV und hybrid-typische Anzeigen für "charge", "eco" und "power". Desweiteren fällt die Batterie-Kapazitätsanzeige äußerst großzügig aus, was für einen Plug-in-Hybrid-Antrieb mit Reichweiten von rund 50 Kilometern spricht.

Somit ist auch der neue SUV von der groß angekündigten Hyundai-Elektrifizierungswelle getroffen worden. Diese Welle spült bis zu 44 elektrifizierte Modelle bis 2025 auf die Straße. Ob der Santa Fe nur als reiner Plugin-Hybrid, als Hybrid oder sogar als komplett elektrischer SUV auf den Markt kommt, bleibt abzuwarten. Wobei letztere Variante aufgrund ihres Gewichts vorerst nicht realisierbar sein dürfte. Verbrennerseitig steht aktuell lediglich der 2,2 Liter große Diesel zur Verfügung. Benziner wurden aus dem Konfigurator verbannt.

Anbieten würde sich jedoch der bis zu 177 PS starke 1,6 Liter große GDI-Benziner, der zum Beispiel im Hyundai Tucson seine Arbeit verrichtet. Gekoppelt mit einem Elektromotor dürften sogar über 250 PS denkbar sein. Was für einen starken Motor spricht ist zudem der bis 260 km/h skalierte Tachometer. Die aktuelle Preisliste startet bei 46.000 Euro für den 200 PS starken 2,2 CRDi Allrad-Diesel mit Sechsgang-Getriebe.

Fazit

Der neue beziehungsweise aufgefrischte Hyundai Santa Fe fährt sich warm. Optisch orientiert er sich am amerikanischen Erfolgs-SUV Palisade, doch technisch gibt es kaum Überraschungen.