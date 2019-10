Hyundai Veloster N Performance Concept Ein kleiner Civic Type R?

Hyundai präsentiert auf der Sema Show 2019 in Las Vegas eine N-Version des Veloster als Concept-Car. Wobei das an sich nun keine Neuheit ist, schließlich ist der Veloster N auf dem amerikanischen Markt längst im Angebot. Bei der Studie handelt es sich um ein Modell mit diversen Performance Parts, die das kleine Coupé optisch mehr auf Dynamik drehen soll. Dabei entsteht durch den Flügel am Heck eine gewisse Ähnlichkeit zur sportlichen Version des Honda Civic, aber das nur am Rande.

Hyundai Neues, Fahrwerk, neue Stabilisatoren und eine neue Bremsanlage trägt das Concept-Car unter anderem.

Neues Fahrwerk, neue Bremsen

Das auf der Messe gezeigte Concept Car trägt einige Anbauteile, die den Weg in den Zubehör-Handel des Herstellers finden könnten. Darunter ein Fahrwerk von H&R, Daewon-Stabilisatoren für Vorder- und Hinterachse, eine neue Bremsanlage, 19-Zöller von OZ, Pirelli P-Zero-Bereifung, schwarze Endrohrblenden und diverse Farbakzente rund um das Auto.

Hyundai Im Innenraum spendiert Hyundai mehr Alcantara, farbliche Highlights und Sportsitze von Sabelt.

In Sachen Leistung wird nichts gedreht, es bleibt wahlweise beim 250-PS-Motor oder der Performance-Version mit 275 PS. Dafür erhält der Innenraum noch einige Updates wie Sportsitze von Sabelt, mehr Alcantara und wiederum einige farbliche Highlights. Aus all diesen Komponenten kreiert Hyundai einen stimmigen Look, den wir in Deutschland leider gar nicht zu Gesicht bekommen. Schließlich wird der Veloster hierzulande seit 2016 nicht mehr angeboten. Aber auf der IAA hatte Hyundai für geknickte Gemüter ja bereits ein Trostpflaster vorgestellt: Den 50 Kilo leichteren und tiefergelegten i30 N Project C – also eine nachgeschärfte Variante des beliebten Kompaktsportlers. Und die gibt es exklusiv für Europa. Ist doch auch was.

Umfrage Wollt ihr den Veloster zurück? 7 Mal abgestimmt Ja, unbedingt! Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Klar, in Deutschland war der Veloster jetzt nicht gerade ein Kassenschlager – nur knapp über 3.000 Stück wurden über den gesamten Zeitraum der Verfügbarkeit zugelassen. Ob sich das mit einer N-Version anders dargestellt hätte? Wissen wir nicht. Der Look der nachgeschäften Variante ist jedenfalls gelungen, also viel Spaß mit dem kleinen Coupé, liebe US-Kunden.