Sneak Peek IAA 2019 Heimlicher Rundgang vor Messe-Start

Vom Elektroauto bis zum Zwölfzylinder-Sportwagen können die Besucher auf der diesjährigen IAA alles bestaunen, was das Auto-Herz begehrt. Nur ist die Messe eigentlich noch gar nicht geöffnet. Doof, wenn Sie jetzt auch schon so neugierig sind, wie wir. Gut, dass wir uns für einen heimlichen Rundgang bereits vor den offiziellen Pressetagen auf das Gelände schleichen konnten.

SB Medien Honda stellt auf der IAA die Serienversion des kleinen Elektroautos Honda e vor.

Einiges von dem, was auf der IAA gezeigt wird, konnten Sie schon in mehreren Teasern bei uns nachlesen. Noch wird in den Hallen fleißig gesägt, gehämmert und poliert. Was bedeutet, dass so manches Tuch bereits gelüftet werden musste, denn wie soll man sonst die Ausstellungsstücke auf Hochglanz bringen? Bei Honda steht beispielsweise die Serienversion des elektrischen Kleinwagen Honda E. Das Auto hatte bereits als Konzeptstudie viele positive Reaktionen eingeheimst – das Retro-Design trifft in Kombination mit moderner Technik offenbar den Nerv der Kunden.

SB Medien Ford präsentiert sich ganz im Zeichen einer großen Plug-In-Hybrid-Offensive.

Der stärkste Geländewagen

Ford elektrifiziert ebenfalls großflächig, allerdings mit Hybrid-Modellen. So finden sich am Stand Kuga, Focus, Fiesta, Puma und Explorer als Plugin-Ausführung. Groß prangt an mehreren Stellen der Schriftzug „Go Electric“. Sie stehen weniger unter Strom und mehr auf Benzin? Dann wäre vielleicht der Alpina B3 Touring ein Auto für Sie. Den Nobel-BMW konnten wir bereits teilenthüllt ablichten. Gänzlich ohne Sichtsperre durften wir einen Blick auf die G-Klasse von Brabus werfen. G V12 ist auf dem Kennzeichen zu lesen. Damit dürfte der Tuner wieder einen der stärksten Geländewagen der Welt auf die Räder gestellt haben.

SB Medien Können Sie erkennen, was dort auf dem Kennzeichen steht? Falls nicht: Brabus G V12.

Waren das genug Appetithäppchen für Sie? Nein? Keine Sorge, bleiben Sie dran – morgen beginnt in Frankfurt das große Premieren-Feuerwerk und wir stehen für Sie in der ersten Reihe. Dann ganz offiziell.

Fazit

Brabus stellt nicht den einzigen Zwölfzylinder auf die Messe. Auch Lamborghini hat einen neuen Flitzer mit Zwölfender im Gepäck. Dazu kommen jede Menge Neuheiten aus dem Elektromobilitätsbereich und natürlich auch konventionelle Autos. Auch wenn einige Hersteller nicht auf der IAA anzutreffen sind, wird es wieder spannend in Frankfurt.