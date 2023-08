Infiniti QX Monograph Concept: Das wird der neue QX80

Aus Europa hat sich die Nissan-Nobelmarke Infiniti im Frühjahr 2020 verabschiedet, in den USA kämpft das Label immer noch um Marktanteile. Um sich im Segment der Full-Size-SUV neu aufzustellen, erfinden sich die Japaner in Sachen Design mal wieder neu. Das in Pebble Beach vorgestellte Conceptcar QX Monograph zeigt, wohin die Reise geht. Zudem dürfte die Studie einen ersten Ausblick auf den neuen QX80 geben.

Lauflicht-Festspiele an Front und Heck

Der Top-SUV der Japaner ist bereits seit 2010 auf dem Markt und hat sich seither kaum verändert – da täte frischer Wind bestimmt gut. Die neue Designsprache von Infiniti setzt auf einen Kühlergrill, der seine Nase weiter nach vorne streckt. Darauf sitzt mittig ein beleuchtetes, dreidimensional ausgeformtes Logo. Als besonderen Gag will Infiniti das sogenannte Piano-Licht verstanden wissen. Dabei läuft ausgehend von der Grillmitte an der Oberkante ein aus quadratischen Elementen aufgebautes LED-Lichtband entlang des Grills jeweils bis in die LED-Scheinwerfer hinein. In den vorderen Kotflügeln wird diese Lichtsignatur von den entsprechend gestalteten Entlüftungskiemen erneut aufgegriffen. Wandert das Auge weiter zum Heck, so zeigt sich auch dort der Rücklicht-Aufbau als durchgehende Lauflicht-LED-Linie. Die Leuchten an Front und Heck beherrschen verschiedene Animationsvarianten.