Infiniti QX55 (2020) Luxus-Crossover kommt im November

Infiniti wird ein neues SUV-Coupé an den Start bringen, das die Modellbezeichnung QX55 erhält. Dann wurde der Produktionsstart verschoben. Jetzt ist klar, die Premiere steigt am 11. November 2020.

Infiniti hat zwar Ende März 2020 seine Aktivitäten in Westeuropa eingestellt, auf dem US-Markt bleibt die Nobelmarke aber weiter aktiv. Entsprechend hat der Hersteller bereits im Sommer 2019 auf einer Veranstaltung in Pebble Beach für 2020 ein neues Crossover-Modell im Luxussegment angekündigt. Dessen Name wurde ebenfalls bereits bekanntgegeben. Die neue Baureihe trägt das Kürzel QX55; Infiniti positioniert sie als Konkurrenten zum Mercedes GLC Coupé oder BMW X4.

Marktstart im Frühjahr 2021

Das SUV-Coupé sollte ursprünglichen Planungen zufolge schon im Sommer 2020 bei den US-Händlern stehen. Die Corona-Krise bedingte dann aber auch hier eine Terminverschiebung. Jetzt schiebt Infiniti einen neuen Teaser nach und verknüpft damit den neuen Starttermin für das SUV-Coupé. Die Premiere wird am 11. November 2020 gefeiert. In den nordamerikanischen Handel soll der neue Infiniti QX55 dann im Frühjahr 2021 kommen.

Gefertigt wird der QX55 zusammen mit dem Schwestermodell QX50 im mexikanischen Werk Aguascalientes, dass Infiniti-Konzernmutter Nissan gemeinsam mit Daimler betreibt.

Infiniti Ausblick auf den QX55.

Gemeinsam mit der Ankündigung für das neue Modell veröffentlichte Infiniti erste Teaserbilder, die aber kaum mehr als eine coupéhaft gezeichnete Dachlinie auf einem langgestreckten Karosseriekörper zeigten. Die Japaner selbst verweisen auf eine Design-Verwandtschaft zum allerersten Infiniti FX aus dem Jahr 2003. Als Antriebsquelle ist ein Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung im Gespräch.

Fazit

Infiniti steigt mit einem neuen Modell ins Segment der Luxus-SUV-Coupés ein. Europa wird von diesem Modell allerdings nicht profitieren, denn die Nissan-Nobeltochter hat sich hier vom Markt zurückgezogen.