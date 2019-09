Jaguar F-Type R-Dynamic Limited Edition Nur 200 und nur in Gelb oder in Grau

Jaguar legt den F-Type als limitiertes Sondermodell auf. Von der R-Dynamic Limited Edition werden nur 200 Exemplare in zwei Farben gebaut.

Das Jaguar-Sondermodell R-Dynamic Limited Edition tritt als Coupé und als Cabrio an, jeweils mit dem 380 PS starken Kompressor-V6-Motor mit drei Litern Hubraum sowie wahlweise mit Allrad- oder Hinterradantrieb. Die Zusatzausstattung umfasst 20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit fünf Doppelspeichen in Gloss Black, ein Black Pack, LED-Scheinwerfer, Einstiegsleisten aus Edelstahl mit R-Dynamic Emblem, Keyless Entry sowie eine Lederausstattung mit sechsfach verstellbaren und zusätzlich beheizbaren Sitzen. Dazu gibt es Dekorelemente in Aluminium, ein Digital-Radio und Edelstahlpedale. Beim Coupé gehört darüber hinaus eine elektrische Heckklappe; beim Cabriolet ein Windschott zur Serienausstattung.

Besonders besonders machen die beiden Karosserieversionen aber erst die Sonderlackierungen. Nur 50 der 200 Fahrzeuge werden in dem Sonderfarbton „Yunnan Yellow“ lackiert, die anderen 150 Autos tragen „Borasco Grey“. Wer sich speziell für die gelbe Version interessiert, hat nur 20 Cabriolets (je zehn mit Allrad- und Hinterradantrieb) sowie 30 Coupés (je 15 mit Allrad- und Hinterradantrieb) zur Auswahl. Das graue Kontingent verteilt sich auf 80 Cabrios und 70 Coupés – jeweils im Verhältnis 50:50 für Allrad- und Hinterradantrieb.

Die Preise für die Jaguar F-Type R-Dynamic Limited Edition reichen von 101.501 Euro (Coupé mit Hinterradantrieb) bis zu 114.179 Euro für das Cabriolet mit Allradantrieb).