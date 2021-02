Jaguar Land Rover Elektro-Zukunft Jaguar als E-Marke, neuer XJ eingestellt, alle SUV elektrisch

Unter dem Motto "Reimagine" will der Franzose, zuvor CEO der Renault-Gruppe, Jaguar ab 2025 zu einer rein elektrischen Marke umbauen. Bis 2030 soll für alle Modellreihen von Jaguar Land Rover eine elektrische Variante verfügbar sein – wobei der erste elektrische Land Rover bereits 2024 an den Start gehen wird. 100 Prozent der Jaguar-Verkäufe und 60 Prozent des Land Rover-Absatzes sollen auf rein elektrische Modell entfallen.

Sechs elektrische SUV

Insgesamt sechs rein elektrische SUV gehen in den kommenden fünf Jahren an den Start. Entsprechend werden fast alle Modelle der drei Baureihen Range Rover mit Evoque und Velar, Discovery und Defender mit Elektroantrieben ausgerüstet werden – vermutlich gesellt sich noch ein Road Rover zwischen Velar und Evoque dazu, der bisher unter dem internen Arbeitstitel "Medium SUV" firmierte. 2018 hatte sich Land Rover den Namen "Road Rover" schützen lassen. Das Modell soll niedriger als die klassischen SUV und eher Crossover-haft ausfallen. Für den Antrieb sorgen zwei E-Motoren – einer an jeder Achse, im Unterboden ist eine 90 kWh-Lithium-Ionen-Batterie verbaut, die für eine Reichweite von bis zu 480 Kilometer gut sein soll.

Land Rover Sechs elektrische SUV bringt Land Rover an den Start.

Als Basis für die neuen Modelle setzt Land Rover die bekannte modulare Längsarchitektur MLA (Modular Longitudinal Architecture) ein. Die ist für konventionelle Antriebe sowie für Mild- sowie Plugin-Hybride ausgelegt – aber auch für vollelektrische Versionen. In einer weiteren Entwicklung erhält Land Rover dann die neue modulare elektrische Architektur EMA (Electric Modular Architecture) – auch sie ist für alle Antriebsformen ausgelegt, soll aber zunächst für rein elektrische Antriebe verwendet werden.

Jaguar mit eigener EMA-Plattform – geplanter XJ am Ende

Jaguar hingegen erhält als zukünftige E-Marke exklusiv eine komplett neue modulare elektrische Architektur. Der bereits für 2022 angekündigte elektrische Jaguar XJ ist indes nicht mehr Teil des neuen Strategieplans. Dieses Modell sollte ursprünglich auch auf der MLA-Plattform aufbauen und als reines Elektromodell an den Start gehen.

Nach Angaben von Jaguar habe man sich nach einer gründlichen Technologie-Prüfung entschieden, dass der geplante XJ nicht mehr zur neuen Marke Jaguar passe. Einen komplett neuen XJ schließt das Unternehmen hingegen auch nicht aus: "Zum neuen Angebot kann auch ein Modell mit dem Namen Jaguar XJ gehören".

Aus für XF und XE – kommt ein kompakter Jag?

Zur neuen Jaguar-Familie könnte dann neben einem XJ auch ein J-Pace gehören, der als SUV in der Größe es BMW X7 an den Start geht. Dieses Modell dürfte dann, wie andere elektrische Jaguar-SUV (Nachfolger für I-Pace, F- und E-Pace) auf der MLA-Architektur aufbauen. Alle weiteren Modelle werden, so Bolloré, bis zu ihrem Produktlebensende weiter produziert. Das neueste Modell, der XE von 2018 ist dann bis 2025 auch am Ende des Produktlebens. Allerdings dürften XE und auch der XF keine direkten Nachfolger mehr erhalten. Hier steht als Ersatz ein kleiner kompakter Jaguar in Aussicht, der dann auch auf der EMA-Plattform aufbaut.

Ein weiterer Teil des Strategieplans ist die Entwicklung eines Brennstoffzellenantriebs. Unter dem Namen „Project Zeus“ soll eine serienreifen Entwicklung der Wasserstofftechnologie mit Hochdruck vorangetrieben werden. Ein erster fahrbarer Prototyp soll zeitnah in die Erprobung gehen, ein erstes Konzept in der Größe eines Evoque vorgestellt werden. Die Technik könnte ab 2023 in größeren schweren SUV angeboten werden. Außerdem entwickelt JLR im Project Tucana ein Leichtbau-Chassis für die kommenden Elektroautos.

In Sachen Produktion hält Jaguar Land Rover weiter an allen Werken in Großbritannien und global fest. Das Werk Solihull produziert neben der MLA-Plattform künftig auch die neue EMA-Basis. Außerdem investieren die Briten eine Milliarde Pfund (umgerechnet knapp 1,1 Milliarden Euro) in das Werk Castle Bromwich, um es als Elektroauto-Produktionszentrum umzubauen.

Fazit

Seit September 2020 ist Thierry Bolloré im Amt – keine sechs Monate später krempelt er den angeschlagenen Konzern komplett um. Was jahrelang unter seinem Vorgänger Speth versäumt wurde, muss der Franzose nun mit einer radikalen "Reimagine"-Strategie gerade ziehen. Die hochdefizitäre Marke Jaguar vollführt eine 180-Grad-Drehung und wird komplett elektrisch. Der schon in der Entwicklung befindliche Jaguar XJ auf MLA-Plattform wird kassiert, eine neue exklusiv für Jaguar entwickelte elektrische Plattform muss es nun richten – wenngleich der XJ sicher als Re-Reimagine-Modell wieder mitspielen darf. Zwei weitere schlecht laufende Modelle fallen dem Rotstift sicher auch noch zum Opfer: XF und XE – einzig der F-Type dürfte es ins neue E-Zeitalter schaffen.

Und Land Rover? Gleich sechs elektrische SUV kündigt Bolloré an – alle stehen auf der schon entwickelten und für große, schwere und hohe Autos konzipierten Plattform. Hier dürfte noch der Road-Rover das Modellportfolio ergänzen.