Aston Martin

5/7 Nach seinem Debüt in „Goldfinger“ spielte der Aston Martin DB5 in sechs weiteren James Bond-Filmen mit: 1965 in „Thunderball“, 1995 in „Golden Eye“, 1997 in "Tomorrow Never Dies", 2006 in „Casino Royale“ sowie in „Skyfall“ 2012 und „Spectre 2015.