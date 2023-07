Als Jeep im vergangenen Jahr den Avenger vorstellte, sollte nahezu jeder Markt in Europa ausschließlich mit der elektrisch angetriebenen Version beliefert werden. Eine Ausnahme sollten damals Italien und Spanien machen, wo der Ausbau der Lade-Infrastruktur noch stark zu wünschen übrig lässt.

Freie Händler als Konkurrenz Es kam natürlich, was kommen musste: Freie Händler boten den Benziner-Avenger auf den Märkten an, die nur das E-Modell bekommen sollten. Denn eine Homologierung gilt EU-weit und so ist es völlig problemfrei möglich, ein in Italien gekauftes Neufahrzeug auch in Deutschland anzumelden. Laut Eric Laforge, CEO von Jeep Europa, habe man entsprechende Angebote registriert und festgestellt, dass die freien Händler solche Verbrennervarianten zu höheren Preisen als im Ursprungsland anboten.

Daher sei man, so Laforge in einem Statement gegenüber Automotive News, zu der "pragmatischen" Lösung gekommen, das Geschäft selbst zu machen. Damit sollen die Markenhändler vor unliebsamer Konkurrenz geschützt werden und auch fit für die Wartung solcher Benziner-Avenger gemacht werden. Dazu kommt das Mpdell nun zum Einheits-Nettopreis und in einer Einheitsversion zu den Händlern in Deutschland und Frankreich.

Jeep Avenger Benziner technische Daten Jeep Avenger 1.2l GSE T3 Antrieb Front Hubraum 1.199 ccm Leistung 74 kW / 100 PS Drehmoment 205 Nm @ 1.750 u/min Leergewicht 1.182 kg Anhängelast ungebr./gebr. 620/1.200 kg Verbrauch kombiniert 5,6l / 100 km CO2 Emisionen 126 g/km Beschleunigung 0-100 km/h 10,6 s vmax 184 km/h Preis (Stand 07/23) 27.000 €

Die Verbrenner-Variante des kompakten Jeep bietet die Marke in der bereits rechts vollständig ausgestatteten Altitude-Version zu einem Basispreis von 27.000 Euro in Deutschland an. Zum Vergleich liegt der Basispreis für den Avenger Elektro bei 37.000 Euro und in der Altitude-Ausstattung bei 42.000 Euro. Neben dem Preis gibt es noch ein weiteres Argument für den Avenger Benziner, die Anhängelast. Während der Elektro-Jeep keine Anhänger bewegen darf, kann der Benziner zumindest leichtere Anhängsel an den Haken nehmen: 650 Kilo ungebremst und 1,2 Tonnen gebremst stehen hier im Datenblatt.

Jeep Den Benziner-Avenger gibt es nur mit Sechsgang-Handschaltgetriebe.

Der Avenger 1.2 GSE leistet 100 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 184 km/h (Stromer: 150 km/h). Den Normverbrauch gibt Jeep mit 5,6 Liter Benzin an. Bis auf die fehlenden E-Embleme und das Auspuff-Endrohr in der Heckschürze sind die Benziner- und Elektro-Avenger optisch identisch. Weiteres Unterscheidungsmerkmal im Innenraum ist die Schaltung: Der Avenger 1.2 GSE hat ein Sechsgang-Handschaltgetriebe, der E-Avenger nur einen Fahrmodus-Schalter für das Eingang-Getriebe.

Mit der neuen Variante stellt sich Jeep auch dem Wettbewerb mit anderen kleinen Verbrenner-SUV, die in Deutschland ordentliche Verkaufszahlen aufweisen, so zum Beispiel der VW T-Cross oder der Opel Mokka. Die Verkaufszahlen des Elektro-Avenger in Deutschland sind derweil noch etwas verhalten. Im Juni kam der Avenger E mit 184 Neuzulassungen nicht unter die Top 50. Der auf derselben Plattform aufbauende Opel Mokka E erreichte dagegen über 1.000 Neuzulassungen im Juni.

