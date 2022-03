Moab Easter Jeep Safari Concepts 2022 Jeep fährt elektrisch in die Canyonlands

Jeep zeigt Teaser zu neuen Showcars für die Easter Jeep Safari an Ostern in Moab. Der Ausblick: Es gibt Konzeptautos auf Basis des Grand Cherokee 4xe.

In Offroader-Kreisen ist es ein untrügliches Zeichen für den nahenden Frühling, wenn Jeep wieder die ersten Teaserbilder zu den Showcars veröffentlicht, die an Ostern auf der Jeep Safari in Moab/Utah stehen (und fahren) werden. Das größte Jeep-Treffen der Welt mit abertausenden Teilnehmern findet in diesem Jahr zum 56. Mal statt.

Bei dem Event in der atemberaubenden Felsenlandschaft rund um das Wüstenstädtchen Moab präsentiert Jeep stets etliche Showcars und Konzeptfahrzeuge, die zum Teil Bezug auf alte Jeep-Modelle nehmen oder auch einfach nur cool daherkommen.

Grand Cherokee 4xe als Konzept-Basis

In diesem Jahr wird die Konzept-Reise offenbar unter anderem in die neuen elektrische Welt gehen, denn das erste Teaserbild zeigt einen Ausschnitt des Jeep Grand Cherokee 4xe, ein Plug-in-Hybrid, der in Kürze auch nach Deutschland kommt. Der mit rund 40 Kilometer elektrischer Reichweite auftretende Luxus-Jeep ist also – in zum Umfeld passender Aufrüstung – für Moab als Concept-Car gesetzt.

Jeep

Ein zweites Bild, signiert mit dem Logo von Jeep Performance Parts, lässt den Pick-up Gladiator erkennen. Die lange Pritschen-Variante des Jeep Wrangler wird also ebenfalls die Basis für das eine oder andere Showcar sein. Die 56. Easter Jeep Safari findet vom 9. bis 17. April in Moab, Utah statt.

Fazit

Alle Jahre wieder: Jeep wird uns nun im regelmäßigen Rhythmus bis Ostern mit weiteren Bildfragmenten und verschwommenen Grafiken beglücken, bis zur Easter Jeep Safari in Moab die neuen 2022er Konzeptautos vorgestellt werden. Bis dahin zeigen wir in der Fotogalerie die Concepts aus 2021 – gestochen scharf.