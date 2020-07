Wrangler oder Gladiator mit 6,4 Litern Hubraum Jeep kündigt Modell mit Hemi-V8 an

Manchmal reicht eine klitzekleine Aktion, um die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Beispiel Jeep: Da postet der Geländewagen-Hersteller am Wochenende ein Bild auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken. Kein Text, keine Erklärung, nur ein Bild. Noch dazu ein ziemlich dunkles, auf dem nicht einmal zu erkennen ist, ob es sich um einen Wrangler oder Gladiator handelt. Klar auszumachen sind aber zwei entscheidende Details: Eine Motorhaube mit mächtiger Lufthutze einerseits. Und ein darauf angebrachter Schriftzug mit der Zahl "392".

Thomas Starck Den Jeep Wrangler, Generation JL, gibt es bisher mit maximal sechs Zylindern.

6,4-Liter-Motor aus den SRT-Modellen

Die US-Automedien verwandelten die Vorlage natürlich – wie von Jeep kalkuliert – treffsicher und überbieten sich in den Interpretationen dieses Social-Media-Scoops. Wobei die zentrale Schlussfolgerung klar ist: Jeep kündigt mit dem Bild ein Hardcore-Modell auf Basis des Wrangler und/oder Gladiator an. Und zwar eines mit mächtigem Motor. Denn die "392" steht für den Hubraum in Cubic Inch, und das entspricht umgerechnet 6,4 Litern.

Zufällig hat Fiat-Chrysler einen V8-Motor mit diesem Hubraum bereits im hauseigenen Motorenregal vorrätig. Die Konzernmarke Jeep nutzt das Triebwerk im Grand Cherokee SRT. Dort – und im Durango SRT der Konzernschwester Dodge, die das Aggregat entwickelt hat – leistet es 482 PS und liefert maximal 637 Newtonmeter. Die FCA-Pickup-Sparte Ram Trucks nutzt den Motor ebenfalls, um sein Heavy Duty-Modell 2500 mit bärigem Drehmoment zu versorgen.

Bisher liegt das Leistungs-Maximum bei 289 PS

Wo auch immer sich das Triebwerk in Sachen Leistung und Drehmoment im Wrangler oder Gladiator einordnen würde, es wäre ein Riesen-Upgrade im Vergleich zu den aktuell verfügbaren Motoren. Das derzeitige Angebot beschränkt sich auf einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 274 PS und 400 Newtonmetern, einen 3,6-Liter-Pentastar-V6 mit 289 PS und höchstens 353 Newtonmetern sowie neuerdings einen Dreiliter-V6-Turbodiesel mit 264 PS und maximal 599 Newtonmetern.

Möglich ist zudem, dass Jeep dem Wrangler und/oder dessen Pickup-Ableger Gladiator das SRT-Label anheftet. Es wäre eine Premiere in der langen und ruhmreichen Tradition des Modells. Aber in einer Zeit, in der es den schon erwähnten Dodge Durango sogar mit Hellcat-Motor gibt (mehr dazu lesen Sie hier), wäre das nur eine folgerichtige Erweiterung des Portfolios. Dass der Hellcat-Motor einen offiziellen Weg in den kantigen Wrangler/Gladiator-Bug findet, ist dagegen so gut wie ausgeschlossen. An dieser Fingerübung dürfen sich weiterhin exklusiv leistungshungrige Tuner versuchen.

Umfrage 22 Mal abgestimmt 6,4-Liter-V8 im Jeep Wrangler/Gladiator: Muss das sein? Na klar. Ein anständiger V8 hat dem Offroader immer gefehlt. Auf keinen Fall. Bei diesem Auto geht es nicht um Höchstleistung. mehr lesen

Fazit

Der Zeitpunkt, an dem das Teaserbild veröffentlicht wurde, war sicher nicht zufällig gewählt. Immerhin stellt Ford in Kürze seinen neuen Bronco vor. Da kommt es Jeep bestimmt gelegen, dem Konkurrenten ein wenig Aufmerksamkeit zu stehlen. Sprecher der Marke wollten das Bild übrigens nicht weiter kommentieren. Wozu auch: Das erledigen die Medien für sie.