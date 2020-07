Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept Jeep kündigt Modell mit 6,4-Liter-Hemi-V8 an

Manchmal reicht eine klitzekleine Aktion, um die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Beispiel Jeep: Da postet der Geländewagen-Hersteller am Wochenende ein Bild auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken. Kein Text, keine Erklärung, nur ein Bild. Noch dazu ein ziemlich dunkles, auf dem nicht einmal zu erkennen ist, ob es sich um einen Wrangler oder Gladiator handelt. Klar auszumachen sind aber zwei entscheidende Details: Eine Motorhaube mit mächtiger Lufthutze einerseits. Und ein darauf angebrachter Schriftzug mit der Zahl "392".

Erster Wrangler-V8 seit den 80ern

Nur wenige Tage später legt Jeep nach und stellt – just an dem Tag, an dem Konkurrent Ford das große Bronco-Comeback feiert – das passende Auto zum Teaserbild vor: den Wrangler Rubicon 392 Concept. Und der bringt genau den Motor mit, den jeder nach Ansicht des Social Media-Bildes erwartet hat: einen 6,4 Liter – oder nach amerikanischer Maßeinheit 392 Cubic Inches – großen V8-Motor, der an eine Achtgang-Automatik gekoppelt ist. Es ist der erste V8 im Geländewagen-Klassiker, seit das 1981er Modell des Wrangler-Vorläufers Jeep CJ einen 127 PS und maximal 298 Newtonmeter starken Fünfliter-V8 unter der Haube trug.

Fiat Chrysler North America Unter der Lufthutze sitzt ein 6,4-Liter-Hemi-V8 mit 456 PS und 610 Nm.

Um das Hemi-Triebwerk im Wrangler-Bug unterzubringen, mussten der Rahmen verstärkt und die Motorlager angepasst werden. Im Rubicon 392 Concept liefert der von Konzernschwester Dodge entwickelte V8 satte 456 PS und ein höchstmögliches Drehmoment von 610 Newtonmetern. Damit ist es im Rustikal-Offroader dennoch etwas schwächer als in anderen Modellen. Im Jeep Grand Cherokee SRT und im Dodge Durango SRT leistet es 482 PS und liefert maximal 637 Newtonmeter. Die FCA-Pickup-Sparte Ram Trucks nutzt den Motor ebenfalls, um sein Heavy Duty-Modell 2500 mit bärigem Drehmoment zu versorgen.

Bisher maximal mit sechs Zylindern

Sollte der Wrangler mit V8-Motor tatsächlich in Serie kommen, wäre das ein Riesen-Upgrade im Vergleich zu den aktuell verfügbaren Motoren. Das derzeitige Angebot beschränkt sich auf einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 274 PS und 400 Newtonmetern, einen 3,6-Liter-Pentastar-V6 mit 289 PS und höchstens 353 Newtonmetern sowie neuerdings einen Dreiliter-V6-Turbodiesel mit 264 PS und maximal 599 Newtonmetern. Eine Plugin-Hybrid-Version mit dem Beinamen 4xe ist zudem angekündigt und dürfte – wie im Renegade und Compass – bis zu 240 PS leisten.

Jeep gibt für den Wrangler Rubicon 392 Concept einen Beschleunigungswert von unter fünf Sekunden von null auf 60 mph (96,6 km/h) an. Aber das Modell soll auch im Gelände einiges können – allein das Rubicon-Label verpflichtet ihn dazu. Die Karosserie zeigt sich im Vergleich zum normalen Wrangler um gut fünf Zentimeter erhöht, das Fahrwerk wurde mittels Aluminium-Stoßdämpfern von Fox optimiert und Dana 44-Achsen garantieren die nötige Verschränkung. Der Allradantrieb mit Zweigang-Verteilergetriebe und elektrische Sperren an Vorder- und Hinterachse sowie die grobstolligen, auf 17-Zoll-Beadlock-Felgen aufgezogene Offroad-Reifen sorgen für die nötige Traktion.

Fiat Chrysler North America Der Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept bringt alles mit, was ihm im schweren Gelände hilft.

Open-Air-Atmosphäre im V8-Wrangler

An der Karosserie trägt der V8-Wrangler die Stahl-Stoßstangen und Schwellerverkleidungen des regulären Rubicon-Modells. Vorne kommt zudem eine Seilwinde der Marke Warn zum Einsatz. Die Lackierung nennt sich "Granit-Kristall", als Kontrast sind Abschlepphaken, Plaketten, Federn, Stoßdämpfer und Räder in einem Bronzeton gehalten. Open-Air-Atmosphäre schaffen die Türen mit niedriger Fensterlinie, herausnehmbare Seitenteile und das Faltdach. Innen zeichnet sich der Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept durch Sitze mit rotem Leder und goldenen Nähten sowie ein Performance-Lenkrad aus.

Doch wird aus der Konzeptstudie auch ein Serienauto? Es sieht ganz danach aus: "Jeep-Enthusiasten haben in den letzten Jahren nach einem Serien-Wrangler mit V8-Antrieb gerufen", heißt es in der Pressemitteilung. "Der neue Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept ist ein Anzeichen dafür, dass ihr Wunsch bald erfüllt werden könnte."

Umfrage 700 Mal abgestimmt 6,4-Liter-V8 im Jeep Wrangler: Muss das sein? Na klar. Ein anständiger V8 hat dem Offroader immer gefehlt. Auf keinen Fall. Bei diesem Auto geht es nicht um Höchstleistung. mehr lesen

Fazit

Ist es jetzt besonders frech oder den eigenen Zwecken eher hinderlich, dass Jeep den Wrangler Rubicon 392 Concept fast gleichzeitig zur großen Enthüllung des neuen Ford Bronco vorstellte? Aber egal, welcher Offroader kurzfristig die höhere Aufmerksamkeit generiert: Die Geländewagen-Spezialisten erfüllen ihren Fans und Kunden mit dem angekündigten V8-Modell einen jahrzehntelang gehegten Wunsch. Denn dass der V8-Wrangler tatsächlich kommt, dürfte weitgehend zweifelsfrei feststehen.