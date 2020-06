Kia Carnival / Sedona (2020) Mini-Van kommt in 4. Generation

Wie dem auch sei, das in Südkorea als Carnival und in anderen Märkten als Sedona genannte Modell, geht mit einer neuen Front inklusive "Tiger-Nose"-Grill sowie integrierten niedrige Scheinwerfer an den Start. Eine kurze aber konturierte Motorhaube leitet den Blick zur steil stehenden Windschutzscheibe.

Carnival mit Digital-Cockpit

In der Seitenansicht fällt die durchgehende Sicke auf, die die Scheinwerfer und die Heckleuchten verbindet. Die untere Fensterlinie erscheint waagerecht, die Außenspiegel thronen auf der Türbrüstung, die farblich abgesetzte C-Säule strebt gegen die Fahrtrichtung. Das Dach mit verchromte Reling neigt sich nur sanft gen Heck. Die Radhäuser sind kräftig ausgestellt, allerdings dürften sie in der Serie deutlich weniger ausgeprägt sein.

Angaben zur Technik und Ausstattung bleibt der koreanische Autobauer schuldig. Wir wissen, im Interieur verfügt der Carnival über ein großes digitales Cockpit, das sich über den gesamten Armaturenträger ersteckt und als Touchscreen ausgeführt ist. Der Fahrer greift in ein kleines Dreispiechenlenkrad. Eine recht breite Mittelkonsole trennt ihn vom Beifahrer.

Carnival mit Diesel, Sedona mit Hybrid

Der Kia Carnival steht auf der Plattform des Kia Sorento und ist 5.155 mm lang, 1.995 mm breit und 1.740 mm hoch mit einem Radstand von 3.090 mm. Er wird in Südkorea lediglich mit einem 2,2 Liter-Diesel mit 202 PS und 440 Nm an den Start gehen. Als weitere Motoren auf anderen Märkten ist ein 2,5-Liter-Turbo-Benziner mit 277 PS und 421 Nm Drehmoment denkbar. Dazu soll es einen 230 PS starken 1,6-Liter-Turbo als Hybrid mit einem Elektromotor und einer 1,5 kWh-Batterie geben. Weitere technische Details sind nicht bekannt.