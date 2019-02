„Wir wollten ein Elektroauto kreieren, das schon beim bloßen Betrachten für eine Gänsehaut sorgt, die sich beim Fahren dann noch verstärkt. Denn wir verfolgen bei der Elektrifizierung einen ganzheitlichen, emotionalen Ansatz – und den unterstreichen wir mit dieser Studie einmal mehr“, so Guilaume weiter.

Kia goes Ford Capri

Foto: Beate Jeske Die "Hundeknochen"-Front der Ford Capri I erinnert stark an das Design der neuen Kia-Studie.

Auf dem ersten dunklen Teaserbild ist eine flache Karosserie mit kräftig ausgestellten Radhäusern zu erkennen. Die Motorhaube ist stark konturiert, Kameras weit oben an den A-Säulen positioniert, ersetzen die Außenspiegel. Hingucker sind die LED-Lichtbänder an der Front, die durchgehend ausgeführt sind und mit einem mittig angeordneten LED-Band kombiniert wurden. Ein wenig erinnert diese an die Front des ersten Ford Capri.

Vermutlich stellt die Studie eine elektrifizierte Version des Kia Stinger dar. In Anlehnung an die Kia Proceed-Studie dürfte der Innenraum recht futuristisch ausfallen. Zu sehen sein dürfte eine digitales Cockpit sowie ein spaciges Lenkrad und Sportsitze.