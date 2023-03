Kia EV9 GT Der Hardcore-E-SUV kommt

Auf Frage von auto-motor-und-sport.de, ob ein solches Modell in Anlehnung an den EV6 GT kommt, erklärte Kia-CEO Ho-Sung Song: "Wir sind uns der wachsenden Nachfrage nach Hochleistungsfahrzeugen bewusst. Aufbauend auf dem Erfolg unseres Kia EV6 GT freuen wir uns, ankündigen zu können, dass wir derzeit eine Hochleistungsversion des EV9 entwickeln."

Kia EV9 GT kommt Anfang 2025

Damit tritt der Allrad-EV9 GT in die Fußstapfen des EV6 GT mit dem 77,4 kWh-Akku, der mit 585 PS und 740 Nm Drehmoment auf dem Markt ist. Für den Spurt auf 100 km/h benötigt der EV6 3,5 Sekunden. Der Siebensitzer EV9 ist im Vergleich zum kleineren EV6 deutlich schwerer, die Spurtzeit dürfte also etwas geringer ausfallen, auch wenn Kia mehr Leistung in das Modell packt. Neben einem verbesserten Fahrwerk verpasst Kia dem EV9 GT verstärkte Bremsen sowie Styling-Upgrades.

Song sagte stolz: Der EV9 GT ziele darauf ab, die Leistung von E-SUVs neu zu definieren. "Wir planen die GT-Version des EV9 Anfang 2025 auf den Markt zu bringen".

Kia EV9 als Allrad-Modell mit Mega-Spurtzeit

Wie der EV9 basiert der EV9 GT natürlich auch auf der E-GMP-Plattform. Sie erlaubt eine Spurtzeit von 3,5 Sekunden und eine maximale Leistung von 600 PS sowie eine Top-Speed von 260 km/h.

Der Kia EV9 (siehe Fotoshow) kommt in Europa in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt. Das Top-Modell mit 99,8 kWh und Allrad verfügt über zwei E-Motoren, die zusammen 380 PS entwickeln. 600 Nm Drehmoment stehen an, den Spurt von Null auf 100 km/h absolviert das Modell in 6,0 Sekunden, per Boost in 5,3 Sekunden.

Fazit

Kia bringt ab Mitte 2023 den SUV EV9, ab Anfang 2025 haben die Südkoreaner nun auch das Top-Modell EV9 GT angekündigt. Dieser Performance-E-SUV tritt in die Fußstapfen des EV6 GT und erhält eine besondere Optik und deutlich mehr Leistung als sein ziviler Bruder.