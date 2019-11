Kia Optima (2021) Aggressiv, edel und coupéhaft

Die Limousine präsentiert sich als coupéhaftes Modell mit ausgeprägten Schürzen inklusive Diffusor sowie einem durchgehenden Leuchtenband. Ein kleiner integrierter Spolier gibt dem Abschluss eine sportliche Note. Die große Heckscheibe neigt sich nur leicht gen Heck und wird von einem Chromband eingefasst, das seinen Ursprung an der A-Säule hat.

Innen: Edel und zurückhaltend

Starke Sicken an der Seite, sowie kräftig ausgestellte hintere Kotflügel geben dem Modell einen aggressiven Look. Auch die Tiger-Nasen-Front zeigt sich maskulin. Schmale LED-Scheinwerfer sind mit dem niedrigen Kühlerschlitz verbunden. Darunter prangt eine expressive Schürze mit zahlreichen Lufteinlässen und Finnen. Die Motorhaube erscheint konturiert.

Kia Erste Blick in den neuen Innenraum des Optima: Zu sehen, ein klar strukturiertes Interieur mit digitalen Anzeigen.

Auch einen ersten Eindruck vom Interieur bleibt Kia nicht schuldig. Das Bild zeigt das typische Kia-Dreispeichenlenkrad mit dem runden kleinen Pralltopf. Dahinter schaut der Fahrer auf ein digitales Cockpit sowie auf einen Bildschirm in der Mittelkonsole, der ihm zugeneigt ist. Dort laufen die Navigations- und Infotainment-Darstellungen. Eine breite Mittelkonsole bietet Armauflagen mit Stauräumen darunter sowie einen Drehdrücksteller und eine kleine Knopfleiste. Insgesamt wirkt das Interieur modern, edel und aufs Wesentliche reduziert.

Technik: Sonata steht Pate

Technisch basiert der Kia K5 aka Optima auf dem kürzlich präsentierten Konzernbruder Hyundai Sonata, der auf einer völlig neuen Plattform steht. Diese ist leichter, stabiler und verfügt über einen niedrigeren Schwerpunkt.

Auch das Modell ist eher als viertüriges Coupé als die klassische Limousine gezeichnet. Unter seiner Haube arbeitet ein 1,6 Liter großer Turbobenziner mit 183 PS, der mit einer Achtgang-Automatik gekoppelt ist. Auch ein Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 160 PS ist am Start, der auch die Basis für einen Hybrid-Antrieb bildet. Für die USA bietet Hyundai noch einen 2,5-Liter-Saugbenziner mit 194 PS Leistung an, der auch aufgeladen als N-Version an den Start geht.

Wann der neue Kia Optima in Deutschland zu den Händler kommt, ist noch ungewiss – wir vermuten 2021.

Fazit

Nachdem Kia mit der Studie Futuron einen Ausblick auf ein Elektromodell der Marke gezeigt hat, sind die Bilder des Optima der „Missing Link“ in Sachen Design. Klar, die Designzeichnungen übertreiben maßlos, aber sie geben einen Ausblick auf dem Optima, auf den sich Kunden freuen können. Besonders der reduziert wirkende Innenraum dürfte den Zeitgeist treffen.