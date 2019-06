Kia Seltos (2019) Kompakt-SUV auf Welttournee

Bereits vor einigen Monaten hatte Kia mit zwei Signature-Studien einen Ausblick auf die Zukunft des Marken-Designs und gleichzeitig einen seriennahen Ausblick auf einen kompakten SUV gegeben. Nun wurde der Kia Seltos präsentiert, der im Sommer 2019 in Korea und Indien auf den Markt kommen wird. Weitere Märkte, unter anderem die USA, folgen gegen Ende des Jahres. Möglicherweise wird der Seltos auf der IAA im Herbst in Frankfurt gezeigt.

Mit dem Namen Seltos bemüht Kia die griechische Mythologie: „Celtos“ ist der Sohn des Herkules. Die Änderung des ersten Buchstabens in ein „S“ soll Speed und Sportlichkeit symbolisieren. Der Seltos richtet sich an jugendliche, technisch versierte Käufer und zeichnet sich durch breite, geschwungene Formen und technische Details aus.

Hyundai Der Hyundai Venue ist das Schwestermodell des Kia Seltos.

Das Styling des kompakten fünfsitzigen und rund vier Meter langen SUV zeigt sich mit einem breiten hochbauenden Grill und schmalen LED-Scheinwerferschlitzen in einer markanten Frontschürze. Insgesamt ist der SUV kantig, ohne retro zu sein. Die Motorhaube ist konturiert, einige Sicken prägen die Seite und die Fensterlinie steigt hinten in einer Art „Hofmeister-Knick“ an. Dank der schwarz gehaltenen Säulen und getönten Scheiben entsteht eine sportlich aufsteigende Linie bei dem SUV. Das Heck zeichnet sich durch einen Unterfahrschutz und eine breite Chromspange aus, die beide LED-Heckleuchten miteinander verbindet. Im Vergleich zur SP-Studie aus Indien machen sich hier Bügelgriffe an den Türen breit. In den Radhäusern drehen sich 16, 17 oder 18 Zoll große Leichtmetallräder mit Reifen der Dimensionen 205/60, 215/55 bzw. 235/45.

Unter der Haube des Kia Seltos arbeiten je nach Markt verschieden Motoren. Kia bietet einen 1,6-Liter-T-GDI-Turbo-Benziner mit 177 PS, einen Zweiliter-Sauger mit 149 PS sowie einen 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS an. Gekoppelt sind die Aggregate abhängig von den Märkten mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, einer Sechsgang-Automatik oder einem CVT-Getriebe. In der Serie sind die vorderen Räder angetrieben, gegen Aufpreis gibt es Allradantrieb. Der Fahrer hat die Möglichkeit, drei Fahrmodi – „Normal“, „Eco“ und „Sport“ – anzuwählen.

Erste Skizzen des Interieurs zeigen eine horizontal ausgerichtete Armaturenlandschaft, die von einem oben aufgesetzten 10,25 Zoll großen Touchscreen dominiert wird. Dazu gibt es ein sportlich gezeichnetes Dreispeichenlenkrad sowie einen Wählhebel auf der Mittelkonsole ohne Handbremshebel. Für den Fahrer gibt es ein acht Zoll großes Headup-Display, das ihm Geschwindigkeit und Routen-Infos anzeigt. Die Sicherheit an Bord gewährleisten sechs Airbags, ESP, Traktionskontrolle sowie Berganfahrhilfe und Parksensoren vorne und hinten.

Für einen Hauch Luxus sollen Applikationen und Details im Aluminium-Look sorgen. LEDs schaffen die passende Ambientebeleuchtung. Das „Sound Mood Lighting“ ist an die Bose-Audioanlage gekoppelt und pulsiert in sechs verschieden Farben zum Musik-Takt. Zudem bietet Kia sein aus dem e-Soul bekanntes Uvo-Connect-Telematiksystem an. Es liefert über eine SIM-Karte mit dem Netz verbunden Live-Stauinfos, Wetterdaten und Sonderziele. Darüber hinaus lassen sich via App Fahrzeugdaten abrufen. Dazu zählen auch Diebstahlwarnungen und Fahrzeug-Tracking sowie Sicherheitsalarm. Der Service ist drei Jahre kostenlos.

Kia Signature Studie: Seriennahe Tusker-Studie Kia 1/37 Kia 1/37 Kia 2/37 Kia 3/37 Kia 4/37 Kia 5/37 Kia 6/37 Kia 7/37 Kia 8/37 Kia 9/37 Kia 10/37 Neue Details aus einem Promotion-Video zeigen den Kia Seltos. Kia 11/37 Der SUV erhält einen wabenförmigen Grill. Kia 12/37 Die Scheinwerfer laufen weit in die Kotflügel hinein. Kia 13/37 Das LED-Tagfahrlicht ist über den Scheinwerfer-Elementen positioniert. Kia 14/37 Die Fensterlinie steigt nach hinten in einer Art "Hofmeister-Knick" an. Kia 15/37 Der Seltos kommt mit Dachreling, Antennen-Finne und Dachkantenspoiler daher. Kia 16/37 Am Heck zeigen sich die LED-Leuchten mit schmalen Bändern. Kia 17/37 Seltos leitet sich aus der griechischen Mythologie ab. "Celtos" ist der Sohn der Herkules. Kia 18/37 Der Innenraum des Seltos ist aufgeräumt. Kia 19/37 Zu sehen ist ein Dreispeichspeichen-Lenkrad und ein freistehender Bildschirm. Kia 20/37 Große Luftöffnungen markieren das Ende des Armaturenträgers. Kia 21/37 Klassisch die Türtafel mit verchromten Türöffner. Kia 22/37 Auf den ersten Zeichnungen des Kia Seltos ist ein dynamischer SUV zu sehen. Kia 23/37 Er wird als Seltos auf den Markt kommen. Kia 24/37 Im horizontal ausgerichteten Cockpit dominiert ein oben aufgesetzter Touchscreen. Kia 25/37 Ansonsten wirkt der Innenraum sehr aufgeräumt. Kia 26/37 Das neue Modell soll 2019 in Korea starten und später auf anderen Weltmärkten angeboten werden. Kia 27/37 Im Innenraum soll der kleine SUV durch eine hochwertige Ausstattung überzeugen. Kia 28/37 Die Kia Signature-Studie gibt einen Ausblick auf das neue Design der Marke und ist auch ein sehr seriennahes Modell eines kompakten SUV. Kia 29/37 Die Studie ist eine Weiterentwicklung des SP Concept, das 2018 auf der indischen Auto Expo gezeigt wurde. Stefan Baldauf 30/37 Als Kia Seltos aka Tusker, so der Arbeitstitel, soll das Modell in Indien, aber auch in den USA auf den Markt kommen. Stefan Baldauf 31/37 Kia bringt noch 2019 den SUV an den Start und plant, ihn auch global zu vertreiben. Stefan Baldauf 32/37 Ob der Selltos, der auf der Plattform des Hyundai Creta steht, auch in Europa auf den Markt kommt, ist unbekannt. Stefan Baldauf 33/37 Der Creta misst 4,20 Meter in der Länge, der Tusker dürfte auf eine ähnliche Abmessung ... Stefan Baldauf 34/37 ... kommen und ist damit 20 Zentimeter kürzer als ein Sportage. Stefan Baldauf 35/37 Das Styling des kompakten SUV zeigt sich mit einem breiten Grill und schmalen LED-Scheinwerferschlitzen in einer hochbauenden Frontschürze. Stefan Baldauf 36/37 Die Motorhaube ist konturiert, wenige Sicken prängen die Seite und die Fensterlinie steigt hinten in einer Art „Hofmeister-Knick“ an. Stefan Baldauf 37/37 Das Heck zeichnet sich durch einen Unterfahrschutz sowie einer breiten Chromspange aus, die beide LED-Heckleuchten miteinander verbindet.

Fazit

Kia komplettiert mit dem sechsten Modell sein SUV-Angebot. Über dem Seltos rangieren der Stonic, der e-Soul sowie Niro, Sportage und Sorento. Damit deckt Kia alle relevanten Fahrzeugsegmente ab und nutz dabei die Synergien mit der Schwestermarke Hyundai. Was dem kleinen SUV jedoch fehlt, ist ein reiner Elektroantrieb.