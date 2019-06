Neuer kleiner Kia-SUV Der Kia Tusker heißt Seltos

Bereits im März 2018 hatten die Koreaner auf der Auto Expo im indischen Neu Dehli die Studie SP Concept gezeigt. Die im März 2019 präsentierte Signature-Studie ist eine Weiterentwicklung des damaligen Showcars. Das Serienmodell zu diesen Studien soll im Sommer 2019 auf den Markt kommen, weitere Märkte folgen dann gegen Ende des Jahres. Jetzt gibt es erste Teaserbilder und ein Video zum neuen Kia Seltos.

Studie zeigt den Serien-Seltos

Doch was könnte das Serienmodell sein? Schon seit geraumer Zeit erprobt Kia für den indischen und den US-Markt einen SUV, der unter dem Arbeitstitel „Tusker“ lief. Bilder von Erlkönigen bei der Wintererprobung zeigen eine ähnliche Linie wie die aktuelle Studie.

Allerdings plant Kia, das Modell global zu vertreiben. Ende 2019 soll der neue kleine SUV in Korea starten, andere Märkte sollen kurz darauf folgen. Ob der Seltos, der auf der Plattform des Hyundai Creta steht, auch in Europa auf den Markt kommt, ist unbekannt. Der Creta misst 4,20 Meter in der Länge, der Tusker dürfte auf eine ähnliche Abmessung kommen und ist damit 20 Zentimeter kürzer als ein Sportage. Mit dem Namen Seltos bemüht Kia die griechische Mythologie: „Celtos“ ist der Sohn des Herkules, die Änderung des ersten Buchstaben in ein „S“ soll Speed und Sportlichkeit symbolisieren. Der Seltos richtet sich an jugendliche, technisch versierte Käufer und zeichnet sich durch breite, geschwungene Formen und technische Details aus. Kia legt Wert auf neue Technologien, um den Komfort sowie die Konnektivitär zu stärken. So erhält das Modell unter anderem ein 10,25-Zoll-Touchscreen-Infotainmentsystem und Sound Mood Lighting.

Kia Seltos: Neuer kleiner SUV

Typische Tigernose-Front

Das Styling des kompakten Studien-SUV zeigt sich mit einem breiten Grill und schmalen LED-Scheinwerferschlitzen in einer hochbauenden Frontschürze. Insgesamt ist der SUV kantig, ohne Retro zu sein. Die Motorhaube ist konturiert, wenige Sicken prängen die Seite und die Fensterlinie steigt hinten in einer Art „Hofmeister-Knick“ an. Dank der schwarz gehaltenen Säulen und der getönten Scheiben entsteht eine sportlich aufsteigende Linie bei dem SUV. Das Heck zeichnet sich durch einen Unterfahrschutz und eine breite Chromspange aus, die beide LED-Heckleuchten miteinander verbindet. Im Vergleich zu SP-Studie aus Indien machen sich hier Bügelgriffe an den Türen breit.

Erste Skizzen des Interieurs zeigen eine horizontal ausgerichtete Armaturenlandschaft, die von einem oben aufgesetzten 10,25 Zoll großen Touchscreen dominiert wird. Dazu gibt es ein sportlich gezeichnetes Dreispeichenlenkrad sowie einen Wählhebel auf der Mittelkonsole ohne Handbremshebel. Für einen Hauch Luxus sollen Applikationen und Details im Aluminium-Look sorgen. LEDs schaffen die passende Ambientebeleuchtung.