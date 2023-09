Es sind zwar nur die ersten Bilder vom Patentamt, doch sie zeigen den MG3 in einer deutlich moderneren Form als bisher. Nach zwölf Jahren Bauzeit ist eine Auffrischung der Baureihe ja auch mehr als überfällig. Hierzulande wurde der kleine Brite mit chinesischen Genen bisher nicht angeboten. Die verkauften Stückzahlen hielten sich selbst in England in Grenzen. Das dürfte auch der für 2024 angekündigte Nachfolger nicht ändern.