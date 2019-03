Auf der Suche nach dem absoluten Günstiggespann wird man schnell in Polen und Russland fündig, ohne die entsprechende Reise auch wirklich antreten zu müssen. Den Lada 4x4 in der „gut“ ausgestatteten Urban-Version gibt’s für 13.290 Euro bei einem der über 260 Händler oder Vertriebspartner. Den passenden GfK-Wohnwagen Niewiadow N 126 NT für 10.350 Euro bei diversen Händlern und Importeuren. Macht unterm Strich 23.640 Euro, für die man komplett neu ausgestattet in den Urlaub kommt. Zumindest fast. Beim Niewiadow kommen noch Vorfracht und die TÜV-/Gasprüfung dazu, was den Gesamtpreis auf 11.569 Euro treibt.

Und ja, von Niewiadow gibt’s auch den N 126 D für sensationelle 7.950 Euro. Der kommt aber ohne Badezimmer und das muss schon sein, oder?

Zwei Dauerbrenner im Duett

Foto: A. Becker Weder Plastikteile noch "stilsichere" California-Dekor-Aufkleber können über die Herkunft des Lada 4x4 Urban hinwegtäuschen.

Die russisch-polnischen Liaison aus Lada 4x4 und Niewiadow N 126 bringt so ganz nebenbei auch zwei Partner Kinder des Ostblocks zusammen, die in der Liste der am längsten produzierten Fahrzeuge weit oben stehen: Seit 1973 wird der 126er in derselben Form aus GfK gebacken, der Lada, geboren als Avtovaz WAS-2121 mit damals für Offroader revolutionärer selbsttragender Karosserie, wird seit 1975 gebaut. Die Dinge, die sich beim Russen seither verändert haben, lassen sich an zwei Händen abzählen.

Der Lada fährt wie ein Oldie

Um sich in die 70er Jahre zurückzubeamen, genügt es schon, das Radio aus dem Lada zu nehmen. Dass sich mit elektrischen Fensterhebern, Servolenkung und Sitzheizung drei komfortsteigernde Errungenschaften ins Interieur, mit ABS und Benzineinspritzung zwei zulassungsrelevante Bauteile unter die Haube und mit Hohlraumkonservierung ein paar Jahre mehr Haltbarkeit ins Blech gemogelt haben, ändert nichts an der Tatsache, dass der Niva (so hieß der Lada lange) auch fährt wie ein Oldie.

Die Ausstattungsliste ist kurz

Ist das schlimm? Nö. Ganz im Gegenteil. Wer nur einen Tropfen Benzin im Blut hat, empfindet großes Vergnügen dabei, über das airbagfreie Lenkrad Fahrtrichtungsempfehlungen zu geben und dem röhrenden 1,7-Liter-Vierzylinder dabei zuzuhören, wir er Lada und Niewiadow durch die Landschaft zerrt. 83 PS und 129 Newtonmeter Drehmoment treffen dabei auf einen Wohnwagen mit einem Leergewicht von nur 600 Kilo. Mehr dürften es auch gar nicht sein. 13.290 Euro kostet der Lada in aufgehübschter Urban-Ausstattung. Für teure Eskapaden ist die Liste der Extras zu kurz: Außer der Anhängevorrichtung für 219 Euro kann man sich einen Gewehrhalter und ein paar Teile für den Wald- und Wieseneinsatz gönnen.

Heizung extra, der Rest passt

Foto: A. Becker Trotz der langen Bauzeit, die Bordtechnik hat mit Geräten renommierter Zulieferer längst den Sprung in die Neuzeit geschafft.

So gemütlich es das Duo in Sachen Geschwindigkeit angehen lässt, so problemlos fällt das mobile Leben aus. Im Niewiadow wird’s schnell kuschelig, vor allem dann, wenn die optionale Heizung mitbestellt wurde. Ansonsten bleibt nur die Flucht ins kuschelige 1,30-Meter-Bett. Die Küche im 10.350-Euro-Wohnwagen ist klein, aber vollwertig. Zwei-Flammen-Herd, Waschbecken und kleine Arbeitsfläche: Damit kommt man zu zweit eine ganze Weile hin. Spiegel und Waschbecken im Bad sind beweglich, die Toilette drunter steht fix – für die Katzenwäsche genügt das allemal.

NIEWIADOW N 126 NT

NIEWIADOW N 126 NT Maße: Gesamt-/Nutzlänge 4,50/3,05 m, Außen-/Innenbreite: 2,05/1,95 m, Außen-/Innenhöhe: 2,20/1,81 cm. Umbaubett 1,95 x 1,30 m. Aufbau: GfK-Monocoque mit GfKBoden. Styropor-Dämmung, textile Wand- und Deckenverkleidungen. 5 Isolierfenster. Fahrwerk: Stahlrahmen, gebremste Achsen von Alko oder Knott, Stoßdämpfer. Zulässige Gesamtmasse: 850 kg. Leergewicht: 751 kg. Serienausstattung: Zweiflammkocher ohne Zünder, Absorberkühlschrank 55 L, Umformer, Deichselabdeckung, Rollos vorne und hinten. Wichtigste Optionen: Anti-Schlinger-Kupplung (155 Euro), Auflastung 1000 kg (275 Euro), Gasheizung Truma S 3004 (910 Euro), Heckfahrradträger (234 Euro), Duscheinrichtung mit Gasboiler (1299 Euro), Batterie (195 Euro), Dach-Solarpanel (670 Euro), Vorzelt (669 Euro), Moskitonetz Eingangstür (119 Euro), Lackierung in Silber (407 Euro). Grundpreis: 10.350 Euro Vorfracht: 450 Euro TÜV-/Gasprüfung: 99 Euro Gesamtpreis: 11.569 Euro

Überhaupt ist die Auswahl an Extras, erstaunlich groß. Dass der GfK-Zwerg ein gemütlicher Geselle ist, liegt am dunklen Holzdekor und den blauen weichen Stoffbahnen, die Wände und Decke überspannen. Unter einer flauschigen Bettdecke stellt sich alsbald Behaglichkeit ein. Der solide und durchdacht konstruierte Kleincaravan hinterlässt einen guten Qualitätseindruck, wobei 10.350 Euro Grundpreis ja auch nicht nix sind.

Fazit

Für den Gesamtpreis aus Lada 4x4 und Niewiadow gibt's bei den Premium-Caravan-Herstellern oft nichtmal einen Basis-Wohnwagen. Mit gezielt ausgewählten Extras lässt sich der Niewiadow aber problemlos zum Komfort-Camper aufrüsten. Und dass man mit dem Lada als Zugfahrzeug vielleicht die eine oder andere Stunde länger braucht, stört nicht. Wer's nicht eilig hat, wird sich schnell in das russisch-polnische Duo verlieben!