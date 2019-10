Neues Hypercar von Lamborghini V12-Sauger mit 830 PS

Genau so limitiert wie das Auto, ist die Faktenlage. Okay, zu einem Zeitpunkt, an dem es nur ein Teaser-Foto gibt, ist das nichts Ungewöhnliches. Im Rahmen des Finales der markeneigenen Rennserie „Super Trofeo“ wurde in Jerez de la Frontera ein Ausblick auf ein kommendes Hypercar aus der Rennsportdivision „Lamborghini Squadra Corse“ gegeben. Das offizielle Debüt wird erst im kommenden Jahr gefeiert, doch einige Infos geben die Italiener bereits jetzt preis.

Mechanisches Sperrdifferenzial

Zum Beispiel die Motorisierung – ein V12-Saugmotor mit 6,5 Litern Hubraum und 830 PS soll den Hardcore-Lambo befeuern. Dabei handelt es sich um eine leistungsgesteigerte Version des Zwölfenders aus dem Aventador, der in seiner kräftigsten Gestalt „SVJ“ bereits 770 PS in die Waagschale wirft. Die Power garniert Lamborghini mit einem mechanischen Sperrdifferenzial, das eine dynamische Regelung der Vorspannung ermöglicht. Die Schaltarbeit läuft über das sequenzielle Xtrac Sechsgang-Getriebe.

Die aerodynamischen Komponenten, die sich bereits aus dem Teaser-Bild ableiten lassen, wären ein großer Heckflügel, eine Lufthutze auf dem Dach, die Front-Haube mit doppeltem Lufteinlass und ein verstellbarer Frontsplitter. Als Werkstoffe für das Chassis gibt Lamborghini einen Aluminiumfrontrahmen und ein Kohlefaser-Monocoque an. Dazu kommt ein Überrollkäfig aus Stahl, um die Erfüllung der für die Rennstrecke relevanten Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Dort soll das Auto nämlich zum Einsatz kommen. Nicht in einer Rennserie, sondern für das private Vergnügen der Kunden. Wenn Sie sich bis zum offiziellen Debüt ein wenig mit dem bis dato stärksten Serien-Lambo vergnügen wollen, können Sie das hier in unserer Bildergalerie tun.

Fazit

Ein Spielzeug für Besserverdiener – dieses Prinzip kennen wir ja bereits von anderen Supersportwagen-Anbietern. Es mutet immer ein bisschen seltsam an, wenn ein Auto gekauft wird, das nur auf Anfrage des Besitzers zur Rennstrecke gebracht wird und ansonsten beim Hersteller verbleibt. Lamborghini wird mit dem Hypercar aber sicherlich einige Pfeile im Köcher haben, um diesen Umstand zu rechtfertigen.