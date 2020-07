Neues Lamborghini-Modell Was zeigt Lambo am Mittwoch?

"New Model Launch": So heißt es kurz und knapp auf der Lamborghini-Seite, "8. Juli 2020, 18 Uhr" – mehr Informationen kann oder will uns Lamborghini nicht mitteilen. Doch wir haben da so eine Ahnung.

Als weiteren Teaser gibt es noch ein technokratisch wirkendes Bildchen mit der Ankündigung "Ahead of its time" (Übersetzt: Seiner Zeit voraus).

Lamborghini

Sián Roadster auch schon ausverkauft?

Und was erwartet uns nun am Mittwochabend? Immerhin garnieren die Italiener ihre Ankündigung noch mit einem dunklen, angeschnitten Teaser-Bild, dass drei sechseckige filigrane Heckleuchten sowie das typisch zackige Karosserie-Design der Marke preisgibt. Diese Optik ist bekannt, stammt sie doch vom Lamborghini Sián FKP 37, der auf der IAA 2019 seine Premiere feierte. Der Hybrid-Sportwagen mit 819 PS erhielt wegen des Todes von Ferdinand Karl Piëch am 25.8.2019 noch kurz vor der Präsentation den Kürzelzusatz mit dessen Geburtsjahr.

Also liegt es nahe, dass Lamborghini ein Jahr später eine weitere Version des Sián an den Start bringt – vermutlich den Lamborghini Sián Roadster. Der steht Gerüchten zufolge in der Pipeline und könnte wie sein geschlossenes Pendant auf 63 Exemplare limitiert und bereits ausverkauft sein.

Stärkstes Roadster-Modell von Lamborghini

Die Technik dürften die Italiener nicht angetastet haben. Der Sián, gleichbedeuteted mit "Blitz" im bolognesischen Dialekt, erhält einen 6,5-Liter-V12-Motor, der 785 PS bereitstellt. Dazu gesellt sich ein E-Anrieb mit 34 PS, der den Sián und den Sián Roadster zum leistungsstärksten Modell im Lamboghini-Stall macht. Während der geschlossene Sián über 350 km/h schnell ist und Tempo 100 in 2,8 Sekunden erreicht, liegen die Werte des Roadsters sicher leicht dahinter.

Der 819 PS Lamborghini enthüllt

1:37 Min.

Der Sián und dessen Roadster-Version basieren auf der Basis des Aventador, dessen Nachfolger ebenfalls elektrisch unterstützt einen V12 Saugmotor erhalten wird. So erklärte es uns Lamborghini-Chef Stefano Domenicali unlängst in einem Interview.

Doch der Sián Roadster ist nicht das letzte Modell auf dieser Plattform. Bevor der Aventador-Nachfolger 2022/2023 an den Start geht, beschert uns der italienische Sportwagenbauer mit dem Lamborghini Squadra Corse V12 eine 830 PS starke kompromisslose Motorsportversion.

Fazit

Lamborghini zeigt einmal mehr, dass die Marke eindrucksvoll seine Modellpalette diversifizieren kann. Falls der Sián Roadster tatsächlich präsentiert wird, so haben sie mit minimalem Aufwand ein Maximum an Aufmerksamkeit und vermutlich auch an Gewinn eingefahren. Uns "Normalverdienern" ist es wurscht, ob die 63 Sián Roadster ausverkauft sind oder nicht. Wir dürfen träumen – oder das Lego-Modell besitzen.