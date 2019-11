Lamborghini Urus Was hat es mit dem Rescue-Car auf sich?

Auf dem Nürburgring hat Lamborghini in den vergangenen Wochen den Urus ST-X getestet, der ab 2020 in einer eigene Rennserie antritt.

Als Sidekick haben die Italiener nun auch ein Rescue-Car, also ein Rettungsfahrzeug, mit an den Ring gebracht. Das Modell, auffällig in Gelb und Schwarz lackiert, wurde massiv umgebaut. An der Front trägt der SUV einen Rammbügel sowie eine Seilwinde. Auf dem Dach ist ein Träger montiert, der Zusatzscheinwerfer und eine zusammenrollbare Markise an der Fahrerseite aufnimmt. Am Heck ist ein Ersatzrad auf einem schwenkbaren Rack positioniert.

Welchen Antrieb das Lamborghini Rescue Car trägt, lässt sich aktuell nur vermuten. Wir schätzen, das Rettermobil wird von dem 650 PS starken 4,0-Liter-V8-Twinturbo befeuert, der mit einer Achtgang-Automatik gekoppelt ist.

Unterstützungsfahrzeug für Testfahrten?

Und sein Einsatzgebiet? Auch hier bleibt nur Spekulation: Im Winter stehen Testfahrten im hohen Norden an. Hier könnte der Urus ebenso eingesetzt werden wie bei den Heißwetter-Tests in der Wüste. Vielleicht kommt das Lamborghini Rescue Car beim eigenen Markenpokal ab 2020 zum Einsatz, um havarierte Rennteilnehmer zu bergen. Wir bleiben dran.