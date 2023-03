Lancia-Studie im „Pu+Ra“-Style Conceptcar zeigt Design der Zukunft

Am 15.4.2023 präsentiert Lancia seine Studie im Metaversum, einer virtuellen Welt, in der die Marke einen eigenen Showroom errichtet hat. Dort zeigen die Italiener bereits auf der Metaverse Fashion Week vom 28. bis 30.3., wie der Showroom der Zukunft aussieht – schließlich will man nicht mehr nur in Italien die künftig drei Lancia-Modelle an die Frau und den Mann bringen. Allein 70 Verkaufsstellen in europäischen Großstädten plant Lancia zusammen mit anderen Stellantis-Marken bis Mitte 2024 zu eröffnen.

Lancia-Studie erinnert an Fulvia

Neben einem aktuellen Lancia Ypsilon zeigt der Metaverse-Showroom auch die neue Designstudie, die aktuell noch unter einer Plane versteckt ist. Zu erkennen ist eine Drei-Box-Silhouette mit langer Motorhaube und einer zurückversetzten Fahrgastzelle, die eher an ein Fulvia-Coupé als an einen Stratos oder Beta HPE erinnert. An der virtuellen Wand im Hintergrund ist die bereits bekannte Heckansicht der Lancia-Designlinie "Pu+Ra" zu erkennen.

Mit dem "Pu+Ra Zero" gab Lancia Ende 2022 einen ersten Ausblick auf das künftige Design der Marke. Es zeigt eine neue Interpretation des historischen Kühlers, wobei die charakteristischen Merkmale erhalten bleiben: Die horizontale Ausrichtung mit einer senkrechten Linie, die den Blick auf das Markenlogo lenkt. Über dem "Calice"- oder "Kelch"-Grill zeigt die Marke einen neuen Schriftzug mit einer modifizierten Schriftart. Am Heck stechen die runden Leuchten hervor, die an den Stratos erinnern.

Neues Lancia-Logo

An der Seite der Studie präsentiert Lancia außerdem das neue Logo. Das zeigt sich nach wie vor in einer Wappenform, jedoch deutlich weniger dreidimensional. Die Füllung in Blau und auch die Chromelemente bleiben bestehen. Neu ist der Schriftzug in einem Rechteck sowie die vertikale Strebe. Beides erinnert an das erste Logo aus dem Jahr 1911, das ein Lenkrad mitsamt Schaltknauf und eine Standarte mit Schriftzug zeigt.

Mit der Vorstellung der Designlinie erklärte Luca Napolitano, der CEO von Lancia etwas pathetisch: "Die neue Ära von Lancia beginnt heute mit einem neuen Logo und einer klaren Design-Vision. In Erwartung des neuen Ypsilon, des ersten Fahrzeugs der neuen Lancia-Marke, stellen wir den Lancia Pu+Ra Zero vor. Eine Skulptur, ein dreidimensionales Manifest, das die Fahrzeuge inspiriert, die zwischen 2024 und 2028 auf den Markt kommen werden.

Drei neue Lancia-Modelle

Ein Kunstwerk, in dem Vergangenheit und Zukunft in ständigem Kontakt stehen, in dem Eleganz mit dem radikalen Geist der Formen in Einklang gebracht wird. Heute ist der Beginn unserer Renaissance, die Lancia-Fans auf der ganzen Welt in Erstaunen versetzen wird. Lancia wird wieder eine begehrenswerte, respektierte und zuverlässige Marke im europäischen Premium-Markt sein. Heute ist der Beginn der neuen Lancia-Marke!

"Das "Pu+Ra Design" steht für "Pure" und "Radical" (übersetzt: pur und radikal). Es gilt für alle künftigen Lancia-Modelle, also nicht nur für den Ypsilon, sondern auch für den Delta und dem, wie es Lancia nennt, "neuen Flaggschiff". Von dem wissen wir schon, dass es den Namen Aurelia trägt und ein SUV sein wird. Der Aurelia muss auch für die Herleitung der neuen Design-Linie herhalten, denn dessen sinnliche und reine Form will Lancia modernisieren und mit dem Style von Stratos und Delta kombinieren. Zusammen mit einfachen geometrischen Formen und "elektrischen" Details soll ein Stil entstehen, der "nicht typisch für die Automobilindustrie ist".

Fazit

Lancia präsentiert mit einem virtuellen Showcar die Designlinie der Marke, wobei die Studie keinen konkreten Ausblick auf eines der drei anstehenden Modelle gibt. Viele Elemente werden wir jedoch am neuen Ypsilon, am neuen Delta und am Aurelia-SUV sehen. Apropos sehen, Lancia schaut künftig über den italienischen Tellerrand hinaus und bietet die drei neue rein elektrischen Modelle dann auch wieder europaweit an.