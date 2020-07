Land Rover Defender Hard Top Nutzfahrzeug mit britischem Charme

Der Land Rover Defender Hard Top soll noch in diesem Jahr in den Versionen 90 und 110 auf den Markt kommen. Sie verfügen über Schraubenfederungen. Die 110er-Variante soll optional mit elektronischer Luftfederung erhältlich sein. Die Bodenfreiheit beträgt 29,1 Zentimeter, die Anhängelast 3,5 Tonnen. Die Wattiefe liegt bei 90 Zentimetern. Der Einstiegspreis liegt in Großbritannien bei 38.850 Euro ohne Mehrwertsteuer.

Land Rover Die Land Rover Defender Versionen 90 und 110 kommen auch als Hard Top auf den Markt.

Ist ein Kindersitz installiert, finden bis zu drei Personen in der ersten Sitzreihe Platz. Die Reihen zwei und drei fallen weg. Der Fahrer hat dank einer nach hinten gerichteten Kamera jederzeit das gesamte Umfeld des Fahrzeugs im Blick. Das Advanced Tow Assist-System ermöglich Rückwärtsmanöver per Fingerspitzeneinsatz an einem Drehregler in der Mittelkonsole. Für Unternehmen spannend ist die Remote-Smartphone-App, mit der sie den Standort, den Kraftstoffstand und der Fahrverlauf ihres Fahrzeugs aus der Ferne verfolgen können.

Fazit

Der Land Rover Defender kommt nun auch als Lastenträger in den zwei Varianten 90 und 110.