Land Rover Discovery Sport (2020) Facelift Dreizylinder-Hybrid, durchsichtige Motorhaube

Land Rover schickt den Discovery Sport mild modellgepflegt und mild hybridisiert in die zweite Hälfte des Modellzyklus'. Der Freelander-Nachfolger hat sich laut Jaguar-Land-Rover-CCO Felix Bräutigam seit 2016 fast eine halbe Million Mal verkauft und „eine große Zahl neuer Kunden für Land Rover“ gewonnen. Ab sofort ist der Kompakt-SUV mit 48-Volt-Mildhybrid zu haben, ein Plug-in-Hybrid folgt im Lauf des Jahres. Ab sofort erfüllt der Discovery Sport D150 mit Schaltgetriebe und Frontantrieb schon jetzt die Stickoxid-Vorgaben der Abgasnorm Euro 6d.

Mildhybrid mit 48 Volt

Land Rover Der Discovery Sport bekommt ab sofort einen 48-Volt-Mildhybrid, später kommt ein Plug-in-Hybrid zum Aufladen an der Steckdose.

Im 48-Volt-Mildhybrid gewinnt ein Riemen-Starter-Generator (RSG) beim Bremsen Energie zurück, die in einem am Unterboden platzierten Akku gespeichert und beim Beschleunigen wieder abgegeben wird. Fährt der Discovery langsamer als 17 km/h, wird der Verbrennungsmotor beim Bremsen automatisch abgeschaltet und beim Beschleunigen wieder angeworfen; das geht mit dem RSG leiser und schneller als mit dem Anlasser. Weiter kommt der Discovery Sport jedoch nicht nur, weil der Mildhybrid Sprit spart, sondern auch wegen des auf 65 Liter erhöhten Tankvolumens.

Teilweise elektrisch, Allrad zum Abschalten

Der Mildhybrid ist für alle Vierzylinder-Benzin- und Dieselmotoren verfügbar. Elektrisch fährt der Discovery Sport damit aber noch nicht. Das kann der Plug-in-Hybrid, der im Lauf des Jahres in Kombination mit einem Dreizylinder-Benziner erscheinen wird. Die Allrad-Varianten bekommen zum Sprit sparen einen Allradantrieb, der bei gleichmäßiger Fahrt den Antrieb zur Vorderachse abkoppelt; der Discovery Sport ist dann mit weniger Reibung und Hinterradantrieb unterwegs. Innerhalb einer halben Sekunde kann sich die Vorderachse wieder zuschalten.

Kameras lassen Gepäck und Motorhaube verschwinden

Land Rover Auf Knopfdruck wird der Innenspiegel zum Bildschirm.

Neu im Discovery Sport ist das 2014 in einer Studie „Clear Sight Ground View“ etwas umständlich benannte System, das mit Kameras und Software die Motorhaube verschwinden lässt. Die ist natürlich weiterhin da, nur zeigt das System auf dem Bildschirm im Cockpit einen 180-Grad-Blick unter den Vorderwagen; so sieht der Fahrer zum Beispiel, wo die Vorderräder stehen und was da im Weg rumliegt. Auch der Innenspiegel kann Dinge verschwinden lassen: Auf Knopfdruck wird der Spiegel zum Videobildschirm, der anzeigt, was für die Kamera über dem Heckfenster sichtbar ist.

Bis zu sieben Sitze in 24 Konfigurationen

Die Insassen können ihre Smartphones im unteren Teil der Mittelkonsole induktiv laden, per USB koppeln und ins 4G-Wifi einloggen. Smart Settings suchen mithilfe künstlicher Intelligenz die passende Sitz- und Lenkradposition, Klima- und Audioeinstellungen für den Fahrer. Die sieben Sitze in drei Sitzreihen lassen laut Land Rover 24 Konfigurationen zu; auch in der dritten Reihe können die Passagiere Heizung und Lüftung steuern. Die Sitze in Reihe zwei sind verschiebbar, die Lehnen lassen sich im Verhältnis 40:20:40 umlegen. Die Materialien im Innenraum hat Land Rover hochwertiger und robuster gestaltet.

Land Rover Discovery Sport: Kompakt-SUV mit neuen Funktionen Land Rover 1/18 Land Rover schickt den Discovery Sport mild modellgepflegt und mild hybridisiert in die zweite Hälfte des Modellzyklus'. Land Rover 1/18 Land Rover schickt den Discovery Sport mild modellgepflegt und mild hybridisiert in die zweite Hälfte des Modellzyklus'. Land Rover 2/18 Der Freelander-Nachfolger hat sich laut Jaguar-Land-Rover-CCO Felix Bräutigam seit 2016 fast eine halbe Million Mal verkauft und „eine große Zahl neuer Kunden für Land Rover“ gewonnen. Land Rover 3/18 Ab sofort ist der Kompakt-SUV mit 48-Volt-Mildhybrid zu haben, ein Plug-in-Hybrid folgt im Lauf des Jahres. Land Rover 4/18 Der Discovery Sport D150 mit Schaltgetriebe und Frontantrieb erfüllt schon jetzt die Stickoxid-Vorgaben der Abgasnorm Euro 6d. Land Rover 5/18 Bis zu 60 Zentimeter tiefe Gewässer durchquert der Discovery Sport gefahrlos. Land Rover 6/18 Terrain Response 2 passt die Fahrdynamikprogramme an unterschiedliche Untergründe an. Land Rover 7/18 Der Allradantrieb arbeitet "auf Abruf" und schaltet bei gleichmäßiger Fahrt den Antrieb der Vorderachse ab. Land Rover 8/18 Neu ist der 48-Volt-Mildhybrid, den es für mehrere Benzin- und Dieselmotoren gibt. Land Rover 9/18 Weiter kommt der Discovery Sport jedoch nicht nur, weil der Mildhybrid Sprit spart, sondern auch wegen des auf 65 Liter erhöhten Tankvolumens. Land Rover 10/18 Die Optik hat Land Rover leicht retuschiert; grundsätzlich geändert hat sich nichts. Land Rover 11/18 Der Plug-in-Hybrid kombiniert einen Elektromotor mit einem Dreizylinder-Benziner. Land Rover 12/18 Das Interieur bekommt hochwertigere und robustere Materialien. Land Rover 13/18 Vor dem Wählhebel befindet sich nun eine induktive Ladeschale fürs Handy. Land Rover 14/18 Auf Knopfdruck wird der Innenspiegel zum Bildschirm. Land Rover 15/18 Im Cockpit-Display kann der Fahrer Tacho, Navikarte und Fahrprogramme einblenden. Land Rover 16/18 Smart Settings suchen mithilfe künstlicher Intelligenz die passende Sitz- und Lenkradposition, Klima- und Audioeinstellungen für den Fahrer. Land Rover 17/18 Die sieben Sitze in drei Sitzreihen lassen laut Land Rover 24 Konfigurationen zu. Die Sitze in Reihe zwei sind verschiebbar, die Lehnen lassen sich im Verhältnis 40:20:40 umlegen. Land Rover 18/18 Auch in der dritten Reihe können die Passagiere Heizung und Lüftung steuern.

Fazit

Ein variables Interieur, ein Antrieb mit 48-Volt-Mildhybrid und neue, digitale Funktionen: Land Rover erhöht Spiel- und Nutzwert des Discovery Sport, senkt dabei mit Spritspartechnik den Verbrauch.