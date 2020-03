Land Rover-V8-Diesel am Ende Neue Mild-Hybride kommen

Land Rover trägt den 4,4-Liter-V8-Turbodiesel zu Grabe, der aktuell in Range Rover und Range Rover Sport zum Einsatz kommen.

Wie aus Zuliefererkreisen zu hören ist, sollen als Ersatz zwei V6-Mildhybrid-Diesel das Motorenportfolio der Briten ergänzen.

D350-V6 mit 350 PS

Konkret wird als Top-Motor unter der Bezeichnung D350 in den höheren Ausstattungsversionen ein 350 PS starker Dreiliter-V6-Mildhybrid, der 700 Nm Drehmoment bereitstellt, arbeiten. Im Range Rover Sport (neue Generation in der Fotoshow) soll er für eine Beschleunigung von 6,5 Sekunden auf Tempo 100 gut sein und eine V-Max von über 220 km/h ermöglichen. Der Verbrauch liegt bei knapp unter acht Litern pro 100 Kilometer. Der 4,4-Liter-V8 Turbodiesel im Range Rover Sport leistet zum Vergleich 339 PS und verbraucht 9,4 Liter pro 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 209 km/h, mit Dynamic Paket bei 225 km/h. Den Sprint auf 100 Sachen absolviert der Sport-SUV in 7,2 Sekunden.

Im Range Rover kommt der neue D350 auf eine Spurtzeit von 7,1 Sekunden (V8: 7,3 Sekunden) und auf einen Verbrauch von 8,5 Liter pro 100 Kilometer (V8: 9,3 Liter/100 km). Verfügbar ist der V6 dann in den höheren Ausstattungsvarianten.

Range Rover Sport mit D300-Mildhybrid

Das zweite Mild-Hybrid-Aggregat ist ebenfalls ein Dreiliter-V6-Turbodiesel, der auf 300 PS kommt und im Range Rover Sport zunächst als D300 Einzug halten wird. Weitere Daten sind nicht bekannt, beide Motoren könnten jedoch auch in Jaguar-Modellen verbaut werden.

Der V8-Diesel wird seit rund 10 Jahren im mexikanischen Ford-Werk Chihuahua zusammen mit dem 6,7-Liter-Diesel für die Ford Super Duty-Pickups gebaut.

Fazit

Jaguar Land Rover verabschiedet sich allmählich von den Ford-V8-Motoren. Der Diesel muss zugunsten eines Sechszylinder-Mildhybrids abtreten – der immerhin die gleichen Werte liefert. Der V8-Benziner aus der britischen Produktion scheint auch am Ende zu sein. Hier ist eine Kooperation mit BMW in Aussicht.